Una liga cargada de novedades para O Parrulo Ferrol

O Parrulo, en el duelo ante el Barça Jorge Meis

Con muchas novedades, tanto en el formato de competición como en la nomenclatura de la categoría, empezó un sorteo del calendario de una Primera División de fútbol sala que se espera que gane emoción e igualdad para así crecer la liga.

Al igual que otros años, nuevamente hubo un representante de todos los clubes que componen la categoría, en esta ocasión fue José Raya, que fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a una división que ahora se dividirá en dos torneo: Apertura y Clausura. Todas las entidades implicadas, entre las que se encontraba O Parrulo Ferrol, prestaron mucha atención a la revelación de un programa que llamó la atención.

El conjunto de la ciudad naval arrancará la Liga Prime Futsal el 13 de septiembre recibiendo a un Quesos El Hidalgo Manzanares ante el que espera sumar sus tres primeros puntos en este nuevo formato, que constará de quince jornadas, siendo la última el 30 de diciembre. Ese día, los de Gerard Casas se desplazarán hasta Murcia para medirse a ElPozo. Sin duda, será un partido muy duro en el que probablemente los dos conjuntos se jueguen mucho. Y es que los dos primeros clasificados lograrán el pase para los playoffs por el título de liga, mientras que el resto tendrán otra opción en el Clausura.

Esta segunda parte de la liga, en la que se disputarán dieciséis jornadas, comenzará el 10 de enero. En este nuevo estreno, O Parrulo empezará como visitante, ya que acudirá a tierras andaluzas para medirse al Jaén Paraíso Interior, un equipo con el que empezó un gran rivalidad la pasada campaña. Por otro lado, el cuadro ferrolano cerrará la competición el 16 de mayo midiéndose al Inter JP Financial.