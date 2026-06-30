"Nas túas mans", la nueva campaña de abonados de un O Parrulo Ferrol que busca potenciar el sentimiento de pertenencia

Imagen de la presentación de la nueva campaña de abonados de O Parrulo I.C.

La nueva junta directiva de O Parrulo Ferrol no quiere que nada se le escape. Ni en materia de fichajes, ni en las mejoras de las infraestructuras, ni, sobre todo, en cuidar a su afición. Por eso, el conjunto de la ciudad naval anunció su nueva campaña de abonados. Una iniciativa, que bajo el lema "Nas túas mans", busca "hablar de lo más importante que tiene O Parrulo, que es su gente y de la importancia que tiene tanto esta como Ferrolterra, pues somos un club que pertenece a toda la comarca", explicó David García.

Y es que "el ADN de Ferrolterra es el fútbol sala. Somos a nivel autonómico y a nivel nacional. Por lo tanto, queremos que cada persona que vea esta campaña y que nos vaya acompañando en el proceso, que se sensibilice y que sea consciente de que simplemente no es comprar un carné y hacerse socio del club. Es mucho más. Es que sigan escribiendo capítulos con nosotros y que podamos rendir homenaje a esos 48 años de historia que tenemos y poder continuar, por lo menos, otros 48 más", indicó.

Basado en ese espíritu de pertenencia a una zona y a un club histórico, José Lourido, el encargado de la campaña, aseguró que "buscamos transmitir esa emoción y esa esencia en una nueva etapa que empieza ahora y que seguro que será brillante. Queremos que todos se sientan identificados con este proceso y esta entidad porque la afición es la parte fundamental y la que va a guiar al equipo a conseguir esas metas que se proponga".

En cuanto a la propia campaña, el director de marketing, Samuel Pantín comentó que el "sentir de la campaña no sólo es incrementar una familia que el año pasado rondó los 1.460 socios, sino hacer afición y trabajar todos unidos". Además, tanto él como David García confían en que la próxima temporada se jugará en A Malata y no limitará el número de abonados.

Respecto a los precios, explicaron que la masa social de la temporada pasada tendrá de plazo hasta el 17 de julio para renovar su carnet y lo podrá hacer a un precio bonificado. Así, el abono adulto costará 100 euros; el joven, 60; el infantil, 40; el abono parrulo (que incluye todos los partidos de la temporada), 140 y el familiar (para tres miembros), 250. Para las nuevas personas abonadas, los precios serán ligeramente superiores. De esta manera, el más barato será el socio simpatizante, 30 (una entrada al año, no incluye el día del club y tiene un 10% de descuento en tres partidos), mientras que el más caro será el familiar (260).

Adri recibe el primer carnet de socio por parte de David García I.C.

Asimismo, comentaron que el plazo para la renovación o nuevas altas ya comenzó y que se podrá hacer tanto de manera presencial, en las oficinas de A Malata de lunes a viernes por la mañana, entre las 10.30 y las 13.00 horas, y los jueves por la tarde de 19.00 a 21.00 horas, o de manera online a través de la página web del club.