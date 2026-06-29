Adri regresa a O Parrulo Ferrol como embajador

Adri, durante su etapa en O Parrulo como jugador Daniel Alexandre

La nueva directiva de O Parrulo Ferrol continúa trabajando incansablemente en su nuevo proyecto. Quiere elevar al club de la ciudad naval a otro nivel, por lo que se está volcando tanto con los equipos de cantera, con el primer equipo e incluso con su imagen. Por ello, en un anuncio muy sorprendente, señaló el regreso de uno de sus símbolos: Adri.

El jugador ferrolano, que todavía está en activo militando en Segunda División B con O Esteo, vuelve a la entidad de A Malata para ejercer como embajador institucional. De acuerdo con O Parrulo esta figura "nace con el propósito de representar la historia, la identidad y los valores de una entidad que inicia una nueva etapa con la ilusión de seguir creciendo sin renunciar nunca a sus raíces".

De igual manera, la directiva añadió que "este nombramiento trasciende lo deportivo. Simboliza la voluntad de un club de reencontrarse con quienes han contribuido a escribir su historia y de construir el futuro apoyándose en las personas que mejor representan el sentimiento parrulo".

Asimismo, los directivos reconocieron que ese nombre salió ya en las primeras reuniones, pues sabían que no había nadie mejor para defender el escudo del club. Adri, por su parte, no dudó en aceptar, pues está muy apegado a un equipo del que es uno de sus mejores jugadores de la historia.

En cuanto a sus funciones, el ferrolano "participará activamente en la representación institucional del club, en proyectos sociales, en actividades con nuestra Escuela, en encuentros con patrocinadores, en campañas de comunicación, en acciones con la afición y en todos aquellos proyectos destinados a fortalecer la identidad y el sentimiento de pertenencia que hacen único a O Parrulo Ferrol", apuntaron los dirigentes.

Por último, el club volvió a trasladar su agradecimiento tanto al propio Adri, como a O Esteo y a las empresas en las que desarrolla su actividad profesional, "por la sensibilidad, la comprensión y las facilidades mostradas para hacer posible que pueda asumir este papel institucional, si bien es cierto que no le limitarán para desarrollar sus obligaciones laborales", indicaron y añadieron que "la historia de O Parrulo Ferrol no se entiende sin quienes la construyeron y hay personas que se convierten para siempre en la historia de un club".