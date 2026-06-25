Alejandro Palazón acompañará a Caio César bajo palos en el renovado O Parrulo Ferrol

Palazón formó tres campañas en el Xota Osasuna Magna

Caio César ya tiene nuevo compañero bajo palos en las filas de O Parrulo Ferrol. La salida del "pulpo" Starna obligaba al conjunto de la ciudad naval a reforzar esta posición y el club local lo ha hecho. Un espacio que ahora ocupa con el joven murciano Alejandro Palazón González, de 23 años, formado en la cantera de ElPozo Murcia y que formó en todos los escalones de la selección española desde sub 17 hasta sub 23, consiguiendo el oro en el Europeo sub 19.

El portero recala en Ferrol tras tres intensas campañas en Osasuna Magna Xota, en las que disputó la Copa de España y asimismo un playoff por el título hace dos campañas. Contando con minutos en 20 de los 30 choques disputados, desde O Parrulo destacan “su serenidad bajo palos, rapidez de reacción, excelente colocación y notable capacidad para interpretar el juego antes de sucedan las acciones”, añadiendo tras su llegada que “el club sigue apostando por jugadores con margen de crecimiento”.