Rikelme apuesta por volver a Galicia para portar las alas de O Parrulo Ferrol

El jugador, con la camiseta del Jaén Paraíso Interior Jaén Paraíso Interior

Rikelme Alves Ribeira vuelve a Galicia. El ala zurdo brasileño, que formó durante cuatro campañas en el Pescados Rubén Burela, regresa ahora a la comunidad tras una exitosa temporada en las filas del Jaén Paraíso Interior. Con 24 años, el futbolista llega para los dos próximos ejercicios a Ferrol y lo hace con dos Copas bajo el brazo, la de España y la del Rey. Rikelme “llega avalado por una trayectoria ascendente que le ha permitido consolidarse como uno de los jugadores de mayor proyección nacional”, señalan desde el club.

Así, además de estos dos títulos, las cifras del brasileño, próximo a obtener la nacionalidad española, se redondean con 33 partidos con la elástica del grupo andaluz y cinco dianas en su casillero. El ala zurdo cuenta con un perfil ofensivo de enorme impacto, una gran calidad técnica, velocidad en espacios reducidos, desequilibrio en el uno contra uno y potencia y precisión con su izquierda. Un jugador capaz de cambiar el rumbo de los partidos.

Su apuesta por Ferrol “demuestra la credibilidad e ilusión que genera el nuevo proyecto deportivo que la entidad está construyendo”, indica el club ahora de Punta Arnela. Rikelme se une a la lista de fichajes con Farias, Kadu y De Deus.