Lucas Farias llega a O Parrulo en calidad de cedido por el Jimbee Cartagena

Lucas Farias, detrás, durante el encuentro de la temporada pasada ante O Parrulo Ferrol CEDIDA

Lucas Farias llega a O Parrulo Ferrol para aportar talento, inteligencia y futuro. El cierre brasileño, de 24 años de edad, de gran proyección a nivel internacional, se incorpora al club de la ciudad naval en calidad de cedido por el Jimbee Cartagena Costa Cálida, actual campeón de liga de Primera División y uno de los clubes europeos más potentes, al que la entidad ferrolana agradece las facilidades dadas.

Farias viene con la intención de ser un jugador diferencial dentro de la escuadra que dirigirá Gerard Casas. Se trata de un cierre diestro, pero que tiene capacidad para actuar también como ala. Entre sus características se destaca la calidad técnica y la visión de juego que posee. además de su capacidad para interpretar el juego de manera colectiva.

Formado en la cantera de Magnus Futsal, una de las grandes fábricas de talento del fútbol sala mundial, Lucas Farias continuó su crecimiento en el Umuarama, donde fue reconocido como mejor cierre de la competición de liga de Brasil hace dos años. De ahí pasó al Joinville, otro "grande" dentro de su país, antes de dar el salto a Europa en el Jimbee Cartagena.

La llegada de Lucas Farias está llamada a aportar equilibrio, criterio, personalidad y una enorme capacidad para hacer mejor a su equipo, ayuda a organizar al grupo desde la pista, entiende el juego antes que los demás y permite elevar el nivel colectivo de todo el cuadro.

La incorporación de Lucas Farias representa una operación de enorme valor para el club, porque se trata de un futbolista muy demandado en el mercado nacional y varios clubes de Primera División habían mostrado un interés en conseguir su cesión. Además, representa la ambición del club de la ciudad naval por seguir creciendo y competir en el mercado de fichajes por jugadores de enorme nivel.