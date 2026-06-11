O Parrulo Ferrol incorpora al ala brasileño Guilherme Kadu

Guilherme Kadu, tras adjudicarse la Copa de Polonia CEDIDA

O Parrulo Ferrol da un importante paso en la construcción de su próxima plantilla con la incorporación de Guilherme Kadu, ala zurdo de 29 años de edad que destaca por su rapidez, explosividad y gran vocación ofensiva. Su perfil, además, encaja con la identidad competitiva que el conjunto ferrolano quiere tener este curso.

Se trata de un futbolista contrastado, cotizado y muy valorado en el mercado internacional, por lo que su fichaje representa un importante éxito para el proyecto deportivo del club de la ciudad naval. Su fichaje es resultado de meses de trabajo, planificación y esfuerzo de la dirección deportiva y de la nueva junta directiva.

Kadu llega a Ferrol tras consolidarse como un jugador muy desequilibrante en la liga polaca, una competición cada vez de más nivel dentro del panorama europeo. Allí, además de firmar una destacada cifra goleadora, ha sido protagonista en la conquista de la Copa de Polonia.

La llegada de Guilherme Kadu, asimismo, envía el mensaje de que la entidad quiere construir una plantilla competitiva para dar al nivel en la máxima categoría nacional. De hecho, se espera que este fichaje represente una razón para que la afición se ilusione.