Penezio y Bruno Dias se despiden de O Parrulo Ferrol

Penezio tuvo un rendimiento destacado en O Parrulo Jorge Meis

No todo iban a ser buenas noticias en O Parrulo Ferrol. Después de la gran alegría por la renovación de Pol Cuairán, llegan las salidas de dos de los brasileños del equipo: Bruno Dias y Gabriel Penezio. Ambos jugadores confirmaron estos hechos en sus respectivas redes sociales. Previamente, ya habían hecho lo propio Gabriel Morgato y Mati Starna, mientras que en los próximos días es probable que se conozca la marcha de Gonzalo Santa Cruz, aunque el club trabaja para que se quede.

El primero en comunicar su salida fue, casualmente, el último en llegar. Bruno, que recaló en la ciudad naval en enero, se despidió de la entidad con un mensaje que decía "gracias O Parrulo. Gracias Ferrol. Agradecido por estos cuatro meses intensos".

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Mientras que su compatriota, que llegó a principio de temporada y tuvo un papel destacado, indicó que "ha sido una temporada de mucha entrega y de superar muchos desafíos a lo largo del año. Quería agradecer a todos los jugadores con los que tuve el placer de compartir vestuario, donde formamos una gran familia y superamos todas las dificultades, al cuerpo técnico que siempre estuvo con nosotros y, sobre todo, a esta afición que nos empujó en cada partido. Gracias O Parrulo. ¡Que venga el próximo desafío!". Sin duda, son dos marchas que trastocan un poco la planificación, pero Gerard Casas, en su nuevo papel de director deportivo, y la nueva directiva, ya están trabajando para que lleguen más refuerzos.