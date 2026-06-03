O Parrulo Ferrol apuesta por Pol Cuairán

Pol Cuairán dirigió varios encuentros esta temporada Jorge Meis

El nuevo proyecto de O Parrulo Ferrol continúa dando pasos agigantados. Si en los últimos días se anunció la renovación de Gerard Casas, el arquitecto del éxito del equipo, ahora llega la continuidad de su mano derecha, un Pol Cuairán que firma para las dos próximas temporadas.

El catalán, que ejerce como segundo entrenador, preparador de porteros y también dirige al equipo inclusivo del club, ya había avisado de que su deseo era seguir en Ferrol, un sitio en el que se siente "como en casa", pero faltaba firmar el nuevo acuerdo. Ahora, unas semanas después llegó esta noticia. Algo que agradece el propio Gerard, así como los jugadores que continúan -Rubén Orzáez, Turbi, Caio César, Jhoy, Malaguti, Niko Vukmir- o la nueva incorporación -Matheus de Deus- porque van a poder seguir disfrutando de sus conocimientos.

Para la nueva junta directiva, Pol es "un profesional capaz de desarrollar múltiples responsabilidades dentro de la estructura deportiva del primer equipo. Es nuestro entrenador de porteros, nuestro segundo entrenador y también una figura fundamental en la organización y gestión de cada desplazamiento del equipo como jefe de expedición".

De igual manera, añadieron que "su renovación era una prioridad absoluta dentro de la planificación de la próxima temporada. Porque construir una plantilla ilusionante y competitiva es fundamental, pero también lo es rodear al equipo de un cuerpo técnico profesional, preparado y de altísimo nivel humano y deportivo". Sin duda, el nuevo proyecto de O Parrulo va cogiendo forma.