Niko Vukmir seguirá en O Parrulo Ferrol

O Parrulo-Barcelona Jorge Meis

Continúan las buenas noticias en O Parrulo Ferrol. Después de las renovaciones de Gerard Casas, Rubén Orzáez, Turbi, Jhoy y Caio César, sumado a la incorporación de Matheus de Deus, llega la continuidad de Niko Vukmir.

El croata, que llegó la temporada pasada y se ganó rápidamente un hueco en el equipo, es un valor muy importante para el club de la ciudad naval, del que destaca su "inteligencia táctica, extraordinaria visión de juego y una calidad en el pase diferencial". Por esas características, la nueva directiva optó por hacer efectiva la cláusula de renovación contemplada en el contrato de Vukmir para que siga formando parte de la familia parrula.

De acuerdo con ellos, "Niko representa también el perfil de jugador sobre el que O Parrulo Ferrol quiere construir el presente y el futuro del proyecto: ambición, capacidad de adaptación, mentalidad competitiva, compromiso colectivo y hambre constante de crecimiento". Asimismo, indicaron que esta renovación continúa la línea marcada de apostar por el talento joven con mentalidad ganadora. Y eso es precisamente en lo que más destacada el croata, que el pasado mes de enero logró el bronce con su país en la Eurocopa.

Tras este nuevo movimiento, la plantilla de O Parrulo va tomando forma para afrontar su segunda temporada seguida en Primera División. Todavía habrá más movimientos, quizá el más esperado sea la continuidad de David Novoa, que cuenta con una oferta de renovación por parte del club. Por otro lado, está confirmado que no seguirán en el equipo Mati Starna, Gabriel Morgato, Gonzalo Santa Cruz e Iván Rumbo.