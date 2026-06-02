Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Niko Vukmir seguirá en O Parrulo Ferrol

El club hizo efectiva la cláusula de renovación contemplada en el contrato del croata

Iago Couce
Iago Couce
02/06/2026 14:04
O Parrulo-Barcelona
O Parrulo-Barcelona
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Continúan las buenas noticias en O Parrulo Ferrol. Después de las renovaciones de Gerard Casas, Rubén Orzáez, Turbi, Jhoy y Caio César, sumado a la incorporación de Matheus de Deus, llega la continuidad de Niko Vukmir.

El croata, que llegó la temporada pasada y se ganó rápidamente un hueco en el equipo, es un valor muy importante para el club de la ciudad naval, del que destaca su "inteligencia táctica, extraordinaria visión de juego y una calidad en el pase diferencial". Por esas características, la nueva directiva optó por hacer efectiva la cláusula de renovación contemplada en el contrato de Vukmir para que siga formando parte de la familia parrula.

De acuerdo con ellos, "Niko representa también el perfil de jugador sobre el que O Parrulo Ferrol quiere construir el presente y el futuro del proyecto: ambición, capacidad de adaptación, mentalidad competitiva, compromiso colectivo y hambre constante de crecimiento". Asimismo, indicaron que esta renovación continúa la línea marcada de apostar por el talento joven con mentalidad ganadora. Y eso es precisamente en lo que más destacada el croata, que el pasado mes de enero logró el bronce con su país en la Eurocopa.

Tras este nuevo movimiento, la plantilla de O Parrulo va tomando forma para afrontar su segunda temporada seguida en Primera División. Todavía habrá más movimientos, quizá el más esperado sea la continuidad de David Novoa, que cuenta con una oferta de renovación por parte del club. Por otro lado, está confirmado que no seguirán en el equipo Mati Starna, Gabriel Morgato, Gonzalo Santa Cruz e Iván Rumbo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620