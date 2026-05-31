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O Parrulo Ferrol

El portero Caio César seguirá otra temporada en O Parrulo Ferrol

El club ha hecho efectiva la cláusula de renovación para la continuidad del meta brasileño

Redacción
31/05/2026 14:21
Caio César detuvo un doble penalti que luego se mandó repetir
Caio César, durante un partido de esta temporada
Jorge Meis
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El portero brasileño Caio César de Paula Silva seguirá en O Parrulo Ferrol la próxima temporada. La nueva junta directiva de la entidad de la ciudad naval hizo efectiva la posibilidad unilateral de renovar el vínculo del meta, que seguirá jugando en Primera División.

La continuidad de Caio César trasciende lo deportivo porque, desde que llegó a Ferrol en el mercado de invierno, el cancerbero ha demostrado una gran adaptación a la ciudad, además de un excelente nivel deportivo. "Un jugador capaz de transmitir seguridad, personalidad y confianza a todo el grupo desde la portería", se destaca desde el club.

La continuidad de Caio supone la del perfil de jugador que O Parrulo Ferrol quiere: hambre competitiva, mentalidad ganadora, humildad y ambición de crecimiento constante. De ahí que se considere la renovación como una decisión estratégica en la confección de la plantilla.

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