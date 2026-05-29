O Parrulo Ferrol abre sus puertas a Matheus de Deus, primer fichaje del club local

El brasileño, con la indumentaria del Jaraguá Cedida

Tras el goteo de renovaciones y salidas en las filas de O Parrulo Ferrol, la entidad de A Malata sacó pecho en la tarde del viernes al anunciar la llegada de una de las joyas del fútbol sala brasileño, Yan Matheus de Deus, que formará en la entidad local durante las próximas dos campañas. Un ala-pívot diestro con gran capacidad para finalizar y generar con ambas piernas, una circunstancias altamente desequilibrante y que dará mucha ventaja a la formación ferrolana.

La nueva cara alada, de 30 años y exjugador del Corintians y Jaraguá, aterriza en su nueva casa con tres títulos ligueros. Uno con la primera de las entidades en 2022 y con este último en 2024 y 2025, teniendo un papel destacado en estas últimas superando las 20 dianas por ejercicio. Un fichaje que O Parrulo ya había intentado en otras campaña y que se materializa ahora por dos temporadas. “Es un jugador contrastado, competitivo y con una trayectoria que habla por si sola”, señalan desde la nueva junta directiva, aportando precisamente a la formación ferrolana esa personalidad y mentalidad ganadora.