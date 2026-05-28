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O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol apuesta por Turbi tres ejercicios más y se despide del brasileño Morgato

El canterano ha aumentado su peso en el primer equipo en las últimas campañas

Redacción
28/05/2026 14:28
Turbi, sosteniendo la Copa Galicia, al lado de Gerard Casas
Turbi, sosteniendo la Copa Galicia, al lado de Gerard Casas
Cedida
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Al carisma de Rubén Orzáez y la alegría de Jhoy, O Parrulo Ferrol anunció este jueves que a estos dos nombres se unirá también en el nuevo proyecto local la presencia del canterano David Bouzón Doce, Turbi. 

En el caso del futbolista, su renovación será por tres temporadas, y la nueva junta directiva señala de nuevo esta continuidad como una prioridad estratégica “consciente de la importancia que representa dentro y fuera de la pista para el presente y el futuro de la entidad”. Turbi es ese “hombre del club. Es hablar de pertenencia, esfuerzo y sentimiento parrulo”, añade. El deportista local reafirma así su lugar en la primera plantilla alada, un equipo en el que en las dos últimas campañas su presencia ha ido creciendo “superando incluso muchas expectativas externas”, declaran.

Una renovación para seguir haciendo “una plantilla sólida, competitiva y reconocible”. Un proyecto en el que no estará el brasileño Morgato, que anunció también el jueves su salida de O Parrulo y de Ferrol, tras su llegada en la campaña 24-25. “Levarei comigo memórias incríveis, amizades verdadeiras e a certeza de que esse capítulo jamais será esquecido”, señalaba el jugador en sus redes sociales.

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