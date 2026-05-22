Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: "Creo que en este nuevo proyecto y pienso que podemos hacer cosas bonitas"

David García y Gerard Casas, durante la presentación del técnico catalán I.C.

Después de unos meses de muchas incertidumbres y la posible salida de Gerard Casas de O Parrulo Ferrol, finalmente, la semana pasada se desveló que el técnico continuará dos años más. No fue una situación fácil, pues la nueva directiva, encabezada por Bruno García y con su hermano David como director general, abonó una cláusula al Bingtang Timu Surabaya indonesio para que el catalán siguiese en Ferrol.

Y es que como confirmó el director general, "desde el minuto uno, creíamos y creemos que Gerard es la opción principal para esta nueva directiva. Desde el club, queremos formar un proyecto que sea estable, que sea competitivo y, sobre todo, con identidad propia. Entonces, la piedra angular de este nuevo proyecto es Gerard Casas”, indicó al tiempo que reconoció que “no fueron unas negociaciones fáciles porque tenía una cláusula, pero él siempre estuvo receptivo. Nosotros lo intentamos por todos los medios, hicimos un esfuerzo muy grande y llegamos a un buen entendimiento”.

Esa intención de que continuase fue uno de los factores por los que Casas decidió echar para atrás “una oferta que era muy buena económicamente. En ese momento prefería alejarme y respirar un poco porque tuve que hacer cosas que no eran mi trabajo y me desgastaron mucho mentalmente”, apuntó y añadió que “la idea era volver en uno o dos años a España, pero cambió la directiva, la propiedad y el proyecto y apareció esa oportunidad que esperaba fuera dentro del mismo club y decidí quedarme porque creo en todo y pienso que hay opciones y ganas de hacer cosas bonitas”.

Nuevo papel

Asimismo, el técnico confirmó que para esta nueva temporada desempeñará una doble función, ya que además de ser el entrenador del primer equipo, ejercerá como director deportivo. Para el catalán “es mucha responsabilidad y mucho trabajo, pero a mí me gusta esa presión que hay. La temporada pasada ya lo hice con Melo y me gustó. Pienso que va con mi personalidad y me costaría encajar en otro perfil”, reconoció. Como él mismo reconoció, tendrá esa presión extra para conformar una gran plantilla que como mínimo intente igualar lo de la pasada campaña, aunque puso los pies en el suelo y dijo que “el objetivo tiene que ser siendo el de la permanencia. Si somos realistas, aunque el presupuesto se doblara, que creo que no lo va a hacer, seguiríamos siendo presupuesto para salvarnos. No hay que engañarse. En primera hay 8 o 10 equipos con muchísimo dinero y que todos quieren ganar títulos, no luchar por clasificarse para la Copa de España o disputar los playoffs”.

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Respecto a la plantilla, tanto Gerard como David García comentaron que están trabajando en las renovaciones, siendo las dos primeras las de Rubén Orzáez, un jugador que “es líder, habla, hace mejores a sus compañeros, se pone la chaqueta de ala, de cierre, defiende al portero del jugador, ataca al portero del jugador, hace muchas cosas que en un equipo suman y que son pequeñas y no se ven y sí, para mí era la primera renovación, era clave, estuvimos cerca de perderle, bastante cerca de perderle, un poco en el abismo, pero la directiva hizo su trabajo y muy bien hecho, conseguimos renovarle”, dijo el catalán, al tiempo que García comentó que Malaguti, al igual que el vallecano y Jhoy, continuará en la plantilla.

En cuanto al caso de David Novoa, confirmaron que tiene un año más de contrato y que le ofrecieron seguir “durante unas cuantas campañas más. Sabemos que es un activo muy importante y esperamos que acepte la oferta que le pusimos encima de la mesa”. Asimismo, dieron casi por perdido a Gonzalo Santa Cruz, “pues se le acabó el contrato y es muy complicado retenerlo”.

Más cambios

De igual manera, Gerard también habló sobre la nueva metodología que va a emplear y sobre su cuerpo técnico. En este sentido, el preparador y director deportivo comentó que “espero que haya el mínimo de cambios posibles en el cuerpo técnico. Estamos trabajando en ello. Hay ideas que del equipo se cambien en el mínimo de cosas posibles porque es lo que ha funcionado. Creo que a nivel estructural y en gestión de club había que cambiar cosas, incluso la gente que estaba adentro era consciente y ellos vienen con muchas ganas y los recursos para hacerlo. En el equipo la idea es tocar el mínimo de cosas posibles”. Mientras que sobre el modelo de juego indicó que “habrá que cambiarla, eso lo dije a los jugadores, porque después de dos temporadas con el mismo entrenador, si hacemos lo mismo se van a cansar de mi voz, nos vamos a cansar de las mismas dinámicas y sí, hay que cambiar cosas, hay que cambiar o morir”.

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Por último, David García habló sobre el cambio a Punta Arnela. Un traslado que el director general reconoció que “nos preocupa. Estamos hablando con el ayuntamiento. Nosotros esperamos y creemos que la liga se va a empezaren A Malata, y nos gustaría que se acabase aquí, porque es muy importante".