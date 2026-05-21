O Parrulo Ferrol mantiene la alegría de Jhoy en su proyecto

Jhoy, durante el partido ante el Barça Jorge Meis

La alegría seguirá, al menos una temporada más, jugando en Ferrol. El brasileño Jhoy y O Parrulo han anunciado la renovación de su compromiso de cara a la próxima campaña. Jonathan Lucas Wartha Balbinot entró por la puerta grande en su primera experiencia en el fútbol sala español y el club de la ciudad naval quiere mantener en plantilla a un jugador que ha dado muchos momentos brillantes en la pista de A Malata.

Con el banquillo ya cubierto con el mismo cuerpo técnico que subió al conjunto ferrolano, lo mantuvo y casi lo coloca en playoff y Copa del Rey y con uno de los capitanes, Rubén Orzáez, ya atado -en ambos casos por dos temporadas-, la afición blanca podrá disfrutar de otro rostro conocido en el parquet.

Los esfuerzos que la nueva junta directiva están realizando se han materializado en esta ocasión con la renovación de este futbolista, ya que "numerosos clubes de primer nivel mostraron un fuerte interés por incorporar al brasileño a sus proyectos deportivos", como señala.

La alegría del jugador se queda en el banquillo y también en la grada, en la hoja de ruta desvelada a cuentagotas por el club local de cara a conformar una "plantilla ambiciosa, competitiva e ilusionante para afrontar los desafíos de la próxima temporada", apunta la dirección de la entidad.