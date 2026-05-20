Rubén Orzáez sigue a Gerard Casas en la lista de renovaciones en O Parrulo Ferrol

El jugador, dirigiendo a los suyos Jorge Meis

El nuevo proyecto de O Parrulo Ferrol ya tiene su primera piedra en la pista. El capitán Rubén Orzáez se convierte en el primer puntal sobre el que el que el asimismo "repetidor" Gerard Casas articulará la formación de A Malata.

El jugador continuará, en principio, y al igual que el citado técnico, durante dos campañas más defendiendo el escudo parrulo, en las que serán la quinta y sexta campaña con la ciudad naval como su casa. "Renovar a Rubén no es sólo asegurar talento sobre la pista, es blindar los valores que representan a este club", apuntan desde la nueva junta directiva.

La condición de referente del madrileño, su liderazgo, su entrega y compromiso, como ha mostrado en las últimas campañas tanto en Primera como en Segunda División, le dan solidez a la base del nuevo equipo alado, además de haberse ganado, de manera indudable, el cariño de toda la afición ferrolana.

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Con esta unión entre el pasado y el futuro de la entidad, siendo espejo de la cantera parrula, "esta renovación es un mensaje claro de ilusión y ambición. Porque hay jugadores de defienden el escudo y los hay que lo sienten como suyo", y Orzáez es de estos últimos, como señala el grupo dirigente.

La continuidad del madrileño es la segunda que anuncia la entidad, en un proyecto en el que, por otra parte, no estarán ni Iván Rumbo ni el meta Mati Starna, a la espera de conocer más movimientos de entrada y de salida de la casa parrula. De igual manera, se espera que próximamente haya novedades respecto a la situación de David Novoa, que parece que también va a renovar.