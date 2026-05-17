David Novoa, la piedra angular del nuevo proyecto de O Parrulo Ferrol

David Novoa es uno de los jugadores más queridos por la afición Jorge Meis

Aunque apenas haga dos días que terminó la competición, la nueva directiva de O Parrulo Ferrol, encabezada por Bruno García y su hermano David, lleva, desde que se dio a conocer esa noticia trabajando en hacer crecer al club de la ciudad naval. Para ello, además de acometer muchos cambios en la estructura del club para profesionalizarlo, también llevan mucho tiempo trabajando en la faceta deportiva para crear un nuevo proyecto que siga ilusionando a la gente.

Aunque no llegaron a tiempo para renovar a Gonzalo Santa Cruz, que se marchará, a ElPozo Murcia, ni a Mati Starna, que deja el club tras dos años para irse a Polonia, o la salida de Iván Rumbo para regresar a Peñíscola, sí que lo hicieron para retener a Gerard Casas, el arquitecto de los éxitos recientes del conjunto de la ciudad naval. A pesar de que no era una situación fácil, ya que el catalán había firmado con el Bingtang Timur Surabaya de Indonesia, lograron desbloquearla al pagar la cláusula de liberación y conseguir que siga durante dos años más, junto a un Pol Cuairán, que también confirmó que seguirá en el equipo.

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Pero, sin duda, la piedra angular de este proyecto será David Novoa. El de Benavente, en su primer año en Primera División, no ha dejado indiferente a nadie. Se convirtió en uno de los mejores jugadores de la categoría, hasta el punto de ser varias veces convocado con la selección española e ir a la Eurocopa, competición que ganó.

Dos años más

La nueva junta directiva sabe de su importancia y por ello, a pesar de tener un año más de contrato, está negociando con él para ampliar su vinculación con O Parrulo. El zamorano, que ya rechazó en dos ocasiones irse a Palma Futsal, está muy a gusto en la ciudad naval y ve con buenos ojos renovar. Por el momento, el club le ofrece prolongar su contrato durante dos temporadas más, pero no se ha llegado aún a un acuerdo, aunque hay mucha esperanza de que así sea.

Con todo, la nueva directiva tendrá que pelear con auténticos gigantes como Movistar Inter o el Barça, que están deseosos de hacerse con sus servicios. De hecho, el conjunto catalán comprobó en sus propias carnes, el pasado domingo en A Malata, como se las gasta el ‘6’ parrulo, ya que ninguno de los jugadores de su plantilla pudo pararlo.

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Sin duda, si logran retener a Novoa, que todo parece indicar que firmará su extensión de contrato, será el primer gran golpe encima de la mesa de la nueva directiva encabezada por Bruno García, que quiere hacer un proyecto muy competitivo y llegar a O Parrulo a cotas mayores.