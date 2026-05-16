La despedida de Rumbo acaba en final feliz (6-6)

Iván Rumbo tuvo una actuación destacada en su último partido con O Parrulo Jorge Meis

Todos sus compañeros y entrenadores querían ganar ante el Barça para que el capitán Iván Rumbo se despidiese de la mejor manera. Los suyos lo dieron todo para conseguirlo y aunque no tuvieron el premio del triunfo, sí que se llevaron un empate muy trabajado (6-6).

Con las emociones todavía a flor de piel por el homenaje a Rumbo, comenzó un duelo en A Malata en el que no había nada en juego más allá del honor. Aun así, ambos equipos no se guardaron nada, especialmente un Barça que avisó primero con un gran disparo de Fits y luego con una volea de Catela que obligó a Mati Starna a realizar su primera gran parada. Pero aunque el comienzo pudo ser mejor del cuadro catalán, fue O Parrulo quien golpeó primero. Tras una gran acción de estrategia sacada por Gonzalo, el balón le quedó franco a Jhoy, que armó la pierna y puso el balón en la misma escuadra.

Este inicio no podía ser mejor. Además, a esa eficacia ofensiva se le sumó esa concentración defensiva necesaria para parar los ataques rivales, que cada vez se espaciaban más en el tiempo. Los culés ya no eran capaces de generar peligro, todo lo contrario que el cuadro local, que quería el segundo. Y este tardó poco en llegar. El tiempo que transcurrió hasta que el balón le llegó a Novoa. El de Benavente cogió el balón pegado a la línea de banda, hizo dos amagos, se fue de Fits, llegó a línea de fondo, levantó la cabeza y le regaló el tanto a Diogo, que estaba en el segundo palo con la caña puesta.

Pero la cosa no acabó ahí. O Parrulo siguió percutiendo la meta de Miquel Feixas. Quería aprovechar su gran momento para coger una ventaja mayor y así poder estar más tranquilo. Por ello, los lamentos fueron notorios cuando ni Jhoy ni Rumbo pudieron materializar dos ocasiones claras que no entraron porque el portero rival lo evitó con dos grandes estiradas. Esas dos ocasiones falladas dieron vida a un Barça que adelantó un poco las líneas y llegó con un poco más de frecuencia.

Imparable Novoa

Así, fue provocando saques de esquina, en los que metió el miedo en el cuerpo al equipo ferrolano. Ese temor fue fundado pues en uno de ellos logró reducir la diferencia gracias a un zapatazo de Touré, que estaba siendo de los mejores, que se coló por toda la escuadra. Eso reforzó su confianza y creencia en su plan de juego, por lo que siguió arriesgando para buscar ese empate.

Con todo, ese subidón se bajó rápidamente porque Novoa volvió a coger el mando del partido y a volver loca a la defensa azulgrana. Se iba de su marca como quería. Lo único que le fallaba era la definición. Pero no era un problema suyo, sino por las grandes intervenciones de Feixas. Sin embargo, a pesar de esa exhibición, el meta no pudo detener el obús de Bruno Dias, que puso el 3-1 en el luminoso.

Todo el mundo celebraba pues estaban viendo un espectáculo. Tanto fue así que en la jugada siguiente el Barça, por medio de Catela, logró contrarrestar ese tanto y volver a apretar este trepidante encuentro en el que las ocasiones se sucedían por doquier como una de Gonzalo que se marchó por poco o los dos disparos que desvió un Canoli que sustituyó al pulpo Mati Starna y se ganó la ovación de A Malata. De hecho, el canterano pareció aguantar la victoria parcial hasta el descanso, pero se topó con un misil tierra-aire de Fits ante el que nada pudo hacer. Esa fue la última acción de una primera mitad de locos.

Tras ese merecido descanso, en el que ambos equipos aprovecharon para coger fuerzas, todo volvió al mismo nivel de intensidad con el que se había ido a los vestuarios. Aunque hubo pequeño cambio puesto que el que primero avisó fue Niko Vukmir, que estrelló un balón en el larguero, pero el que golpeó fue el Barça gracias a un tanto de Martel, aprovechando una gran contra llevada por Touré.

Sin suerte

A pesar de ese duro golpe, el conjunto ferrolano siguió atacando sin ningún miedo, pues quería volver a poner el empate en marcador. Lo intentó por medio de Novoa y de Jhoy, pero ahora el balón no quería entrar. Eso empezó a consumir un poco su confianza, pues veía que el partido se le escapaba. El equipo de Javi Rodríguez, más veterano, empezó a jugar un poco con esas prisas para desesperar a su rival y de paso marcar otro tanto para vivir más tranquilo.

Este estuvo a punto de llegar, primero con un lanzamiento de Miñano y luego con otro de Fits. Por suerte para los parrulos, no estuvieron tan acertados como en los primeros minutos de esta segunda mitad. Pero quien sí que lo estuvo fue un Martel, que sólo en el segundo palo, aprovechó un envío de Fits de rabona para poner el 3-5 en el marcador.

Este nuevo golpe, al contrario que los otros, no le dolió al cuadro local, que siguió atacando y forzando acciones a balón parado. En un falta frontal, Jhoy, que estaba lleno de confianza, no se lo pensó y lanzó un zambombazo que se coló pegadito al palo. Ese gol dio vida y alegría a O Parrulo, pero estos dos elementos poco duraron, porque apenas un par de acciones después Lucas Granda se encargó de ello.

Sin nada que perder, el cuadro de Gerard Casas apostó por el portero-jugador. Sabía que tenía que arriesgar si quería ganar y así lo hizo. Además, en la primera ocasión de que dispuso consiguió su objetivo, pues tras una buena circulación, el balón llegó a Novoa, que mandó un potente centro raso que Penezio remachó en boca de gol. Esto dio ánimos renovados los parrulos, que siguieron igual, pero el tiempo voló. Aun así, Gonzalo tuvo la último y con otro taconazo, selló un empate que supo a victoria.