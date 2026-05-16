Un homenaje para entender el legado de Iván Rumbo en O Parrulo Ferrol

Julio Martínez entrega un obsequio a Iván Rumbo Jorge Meis

Con el pitido final no sólo se cerró una temporada mágica para O Parrulo, la del regreso a Primera División, sino también supuso el adiós del capitán y leyenda del club, Iván Rumbo. El coruñés anunció en las horas previas al encuentro su marcha en un rueda de prensa en la que estuvo arropado por todos sus compañeros y entrenadores.

Nadie se quiso perder un día tan especial, igual que el que sucedió ayer. A Malata se volcó con su buque insignia. Le animó, le gritó y sobre todo le ovacionó cuando abandonó por última vez una pista que tan buenas alegrías les ha dado.

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Y es que a pesar de que hay otros jugadores que se marcha, como dijo Pol Cuairán, “hoy era el día de Iván y no puedo estar más feliz por él”. De hecho, el técnico reconoció que “no pude dormir y estaba muy nervioso por el día en general y por Iván en particular. Quería que se viera bien y se fuera ganando al Barça. Eso hubiese sido un broche colosal", apuntó.

De hecho, confesó que la grandeza de Rumbo y su marcha provocaron algo único en el preparador. "Yo no soy mucho de hacer publicaciones ni mostrar mis sentimientos. Y lo hice porque él conmigo se ha portado como un amigo. Yo llegué aquí y sólo conocía a Gerard, a nadie más. Y él se portó conmigo como un verdadero amigo. Y yo eso no lo olvidaré nunca. Y le he dicho que para mí, yo soy un amigo para toda la vida”, dijo un Pol que aseguró que todo el vestuario le echará de menos por todo lo que aportaba.