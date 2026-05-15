Gonzalo Santa Cruz: "O Parrulo y Ferrol siempre serán mi hogar"

Gonzalo Santa Cruz es uno de los grandes responsables de la gran temporada que realizó O Parrulo Daniel Alexandre

Después de dos años dando el máximo por O Parrulo, todo parece indicar que Gonzalo Santa Cruz (A Coruña, 2004) abandonará un club y una ciudad que “siempre serán mi hogar”. El pívot, que no confirmó esa decisión, habló de lo especial que será ese último partido ante el Barça, en el que habrá varias despedidas, aunque aclaró que “el fútbol sala da muchas vueltas y puede que sea un hasta pronto”.

Lo primero de todo, ¿cómo está físicamente?

La verdad es que llevo bastante tiempo con una molestia en el psoas que me está complicando el final de temporada. Para este partido podré llegar medianamente bien.

A pesar de ello, marcó el mejor gol de la jornada. ¿Cómo recuerda la acción?

El taconazo es un recurso que utilizan muchos pívots cuando están en la frontal del área. Son pocos metros los que te quedan hasta la portería y si tienes la suerte de que pase el taconazo, para el portero es muy complicado.

La pena fue que no bastó para ganar el partido y seguir soñando con los playoffs.

Ahora, mirando para atrás, aunque hubiésemos ganado no hubiese significado nada por los resultados que se dieron, porque también hubiésemos quedado fuera. La verdad es que sabíamos que era un partido muy complicado y que llegábamos con bastantes bajas. Después de una temporada, que para la mayoría es la primera en Primera División, se nos hizo un poco larga.

¿Cómo valora esta temporada de regreso a Primera División tanto a nivel personal como colectivo?

A nivel personal fue muy bien. Hubiese firmado todo esto antes de empezar. Muy contento por haber metido tantos goles y haber conseguido el objetivo del club, que no dejaba de ser la salvación y la conseguimos con mucho sacrificio, pero relativamente fácil. A nivel grupal fue todo un éxito. Puede haber gente que le quedase un poco mal sabor de boca por no entrar en la Copa o en los playoffs, pero nadie se iba a imaginar eso a principio de temporada. Un poco amargo, pero contentos.

Antes de empezar la temporada hubiese firmado todo esto que pasó

¿Qué cree que les faltó para lograr esas dos clasificaciones?

Para la Copa nos faltó esa suerte que necesitas en algunos partidos. Hubo algunos encuentros que se nos escaparon por detalles y ahí fue donde nos quedamos fuera. Yo nos vi más cerca de la Copa que de los playoffs porque en la segunda vuelta los equipos grandes están un paso por delante físicamente. No sé si es por preparación o porque están acostumbrados a jugar partidos muy seguidos, pero a nosotros nos pesaron un poquito las piernas.

Despiden la temporada recibiendo al Barça. ¿Eso ayuda a jugar el último partido?

Sí, pero creo que no nos va a dar esa energía extra porque en el último encuentro de liga no es necesario. Tú siempre piensas en que es el último y estás motivado contra quien te toque. Aun encima si es contra el primero y en casa, hay que intentar despedir la temporada de gran manera.

¿Qué tipo de duelo espera?

Uno complicado. Todo el mundo sabe lo que es el Barça. La verdad es que espero que no estén muy acertados, porque es un equipo muy difícil. Tienen jugadores que son de los mejores del mundo.

Imagino que tener a la afición de su lado ayudará.

Yo pienso que sí. Siempre he dicho que todo el equipo que viene a A Malata, da igual lo bueno que sea, que si quiere llevarse los tres puntos va a tener que sufrir.

Sin duda va a ser un partido muy especial como lo es siempre el último del año

¿Qué mensaje le manda a la afición para que acuda a este último duelo?

Que igual que nos han apoyado muchísimo a lo largo de la temporada, necesitamos que vengan. No sólo por nosotros, sino por ellos. Ver este último partido va a ser divertido aunque no nos juguemos nada porque vamos a intentar despedir la temporada con el mejor sabor de boca posible.

Será un día de despedidas. Será el último encuentro en A Malata durante un tiempo, también será el último de Julio Martínez y puede que de Gerard Casas y algún jugador. ¿Eso lo hará más especial?

Sin duda. No sé para Julio, pero para los jugadores que nos vamos, si alguno se va, será especial. Cuanta más gente venga a vernos, más se disfruta. No sabemos las vueltas que da el fútbol sala y puede ser que algún día que alguno que se vaya vuelva.

Empecemos por A Malata. ¿Cuál es su mejor recuerdo en ese pabellón?

Puff, hay muchos. Me quedaría con el primer partido que le ganamos al Málaga en el playoff el año pasado. En ese partido tanto el equipo como la afición estuvieron muy unidos. No sabía si iba en el segundo partido o en el tercero, pero tenía claro que íbamos a ascender. La verdad es que fue un día muy bonito y lo disfrutamos.

También será el último choque de Julio como presidente. ¿Qué le diría?

Yo no llevo tantos años para poder decirle algo a Julio, pero todo el mundo lo ha respetado. Como en todos los clubes, se han hecho cosas bien y mal. Al final, ha sacado este club adelante y sólo hay que ver como lo deja, en lo más alto del fútbol sala nacional.

Dudaron de nosotros y les demostramos que se equivocaban

Su nombre ha estado asociado a grandes equipos como ElPozo Murcia. ¿Qué significa para usted?

Es el premio a haber trabajado mucho. Siempre lo haces mirando a ganar todo. Para mí el máximo premio que me pudieron dar fue ir a la selección, ahora poder estar en esos clubes tan grandes que compiten por cosas importantes también es un placer.

Aunque su marcha parece clara, ¿le gustaría seguir?

Soy muy joven y me quedan muchos clubes por pisar. Eso no quiere decir que sea un hasta siempre. A lo mejor es hasta dentro de unos años. Ferrol siempre será mi casa.

Al final, O Parrulo le permitió volver a jugar en Primera.

No tanto por el debut, que ya había debutado en el Betis con Bruno (García), que ahora va a coger el club, al que le estoy muy agradecido, fue lo bonito que fue toda la experiencia. Empezamos en Segunda, la gente dudó de nosotros, logramos ascender y ahora, que algunos volvían a dudar en Primera y les volvimos a demostrar que somos un gran familia y dejamos al club en Primera.

Nunca hay que dar nada por hecho con este equipo.

No, no. Aparte creo que ha sido el mejor grupo con el que he estado nunca y eso se nota en la pista.