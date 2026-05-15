A Contrapié | Gonzalo Santa Cruz desvela algunos secretos de O Parrulo Ferrol

Gonzalo Santa Cruz posa para una entrevista con este periódico Daniel Alexandre

Como no podía ser de otra manera, Gonzalo Santa Cruz (A Coruña, 2004) se sometió al test de A Contrapié, en el que desveló su canción favorita para ir de karaoke, quién es el alma de la fiesta en el vestuario y con quién se iría a una isla desierta. Descubre sus respuestas a continuación.

Describe Ferrol en tres palabras.

Unida, ‘futsalera’ y agradecida.

Describe O Parrulo en tres palabras.

Familia, progresión y de Primera.

¿Por qué escogió el 9?

Pues no lo sé. Me guié un poco como en el fútbol campo de que los delanteros le pega el nueve y siempre que tengo la oportunidad lo llevo porque ya le cogí cariño.

¿Un ídolo?

No tengo un ídolo como tal. Si tuviera que decir uno sería o mi madre o mi padre.

¿Quién es el que más manías tiene del equipo?

Uff. Gabriel Morgato.

¿El más alegre?

Morgato también. Está todo el día riéndose.

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¿El más serio?

Probablemente sea yo.

¿Quién es el más fiestero?

Puff, ahí hay competencia (ríe). Te diría Turbi por cambiar, pero Morgato también podría estar ahí.

¿Quién es el que mejor baila en el vestuario?

Cualquiera de los brasileños. Por decir uno, Morgato.

¿Y el que peor?

Uff. Rubén (Orzáez).

¿Cuál es su canción para ir de karaoke?

Mi estrella blanca.

¿Con quién iría?

Con Iván Rumbo, que voy en el coche con él todos los días y ponemos la música para cantar.

¿A qué compañero dejaría a su mascota?

A Rumbo porque es el más mayor y el más responsable.

¿Con quién se iría a una isla desierta?

Con Mati Starna porque nos las apañaríamos bien. Los dos somos tíos inteligentes y que nos buscaríamos la vida para solucionar los problemas y salir de ahí.