Caso Gerard Casas, cerrado: el catalán sigue dos campañas más en O Parrulo Ferrol

Casas, durante una rueda de prensa de esta campaña Jorge Meis

O Parrulo no quiso esperar más y en el mismo día en el que se conocía la despedida del capitán Iván Rumbo la entidad de A Malata dio a conocer una continuidad, la de su entrenador Gerard Casas. El catalán que, en un principio iba a hacer las maletas fuera de las fronteras españolas, se queda finalmente en la entidad que ha colocado a la primera en la élite estatal. De hecho, el técnico se quedará, en principio, dos temporadas más en Ferrol y como apuntan desde el club esto representa “una apuesta firme por el presente y el futuro de la entidad”.

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Esta renovación, como señala la nueva junta directiva de la entidad, es la primera gran gestión que han realizado, que desde el principio tenía clara “la permanencia del líder del proyecto deportivo en un momento clave para el crecimiento de la entidad”. Una continuidad para la que, añaden, “el club ha realizado un esfuerzo muy importante”, reiterando de nuevo la importancia del entrenador catalán de cara a la construcción del nuevo proyecto “sólido, competitivo y con identidad” parrulo.

El trabajo realizado por Casas, su conocimiento, exigencia competitiva y, especialmente, su capacidad para conectar con el vestuario, así como su liderazgo, compromiso y visión de futuro “han sido claves para devolver la ilusión a A Malata”, apunta la nueva junta encabezada por Bruno García. La nueva junta directiva, que entrará a finales de junio, agradece asimismo al técnico su predisposición durante las conversaciones para cerrar este acuerdo, demostrando su implicación.