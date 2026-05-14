O Parrulo e Imaginar Ferrol unen sus fuerzas

Clara Pallares explicándoles el proyecto a los jugadores de O Parrulo Ferrol Daniel Alexandre

O Parrulo Ferrol no sólo se dedica a ser un buen ejemplo dentro de la pista, sino que también lo hace fuera de ella. En esta ocasión, el conjunto de la ciudad naval respondió a la llamada de Carla Pallares, una de creadores de Imaginar Ferrol, para realizar una iniciativa en la que se encargaron de pintar una fachada de un edificio situado en Capitanía, cerca del bar El Picoteo. Esta unión surgió después de que Pallares y sus hermanas creasen Imaginar Ferrol, donde “ponemos edificios que están en mal estado o con pintadas y los ponemos, usando la Inteligencia Artificial, cómo quedarían arreglados”.

Ahora, decidieron dar un paso más y contactaron con O Parrulo para hacer una colaboración y que “tres de sus jugadores –Caio César, Morgato y Diogo–, viniesen a pintar una fachada”, dijo y añadió que “ellos realizaron la última parte porque los días previos le dimos una capa de imprimación y ya quedó todo prácticamente listo. En esa primera parte ayudaron mucho mis hermanas y también Inés Blanco, Covadonga Álvarez, Pepa Romero y Manolo Pardo, así como Pinturas Montana y Blanqui Picos y al Bar El Picoteo por su ayuda. Les agradezco mucho su colaboración”, dijo.

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Con esto, Clara pretende que “nos ayuden a dar ejemplo a los jóvenes para que todos colaboren para cuidar Ferrol y den de hacer pintadas”. El club ferrolano, como no podía ser de otra manera, aceptó esta llamada y se mostró encantado de colaborar con esta iniciativa.