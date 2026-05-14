Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

O Parrulo e Imaginar Ferrol unen sus fuerzas

El equipo ferrolano ayudan a Clara Pallares a eliminar las pintadas de un edificio

Iago Couce
Iago Couce
14/05/2026 21:18
Clara Pallares explicándoles el proyecto a los jugadores de O Parrulo Ferrol
Clara Pallares explicándoles el proyecto a los jugadores de O Parrulo Ferrol
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Parrulo Ferrol no sólo se dedica a ser un buen ejemplo dentro de la pista, sino que también lo hace fuera de ella. En esta ocasión, el conjunto de la ciudad naval respondió a la llamada de Carla Pallares, una de creadores de Imaginar Ferrol, para realizar una iniciativa en la que se encargaron de pintar una fachada de un edificio situado en Capitanía, cerca del bar El Picoteo. Esta unión surgió después de que Pallares y sus hermanas creasen Imaginar Ferrol, donde “ponemos edificios que están en mal estado o con pintadas y los ponemos, usando la Inteligencia Artificial, cómo quedarían arreglados”. 

Ahora, decidieron dar un paso más y contactaron con O Parrulo para hacer una colaboración y que “tres de sus jugadores –Caio César, Morgato y Diogo–, viniesen a pintar una fachada”, dijo y añadió que “ellos realizaron la última parte porque los días previos le dimos una capa de imprimación y ya quedó todo prácticamente listo. En esa primera parte ayudaron mucho mis hermanas y también Inés Blanco, Covadonga Álvarez, Pepa Romero y Manolo Pardo, así como Pinturas Montana y Blanqui Picos y al Bar El Picoteo por su ayuda. Les agradezco mucho su colaboración”, dijo. 

Calzados Ricardo, en la calle Real, convertido en cafetería

Imaginar Ferrol: la iniciativa que nace para combatir el feísmo en la ciudad

Más información

Con esto, Clara pretende que “nos ayuden a dar ejemplo a los jóvenes para que todos colaboren para cuidar Ferrol y den de hacer pintadas”. El club ferrolano, como no podía ser de otra manera, aceptó esta llamada y se mostró encantado de colaborar con esta iniciativa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620