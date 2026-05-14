Novoa y Santa cruz reciben las felicitaciones del alcalde de Ferrol

Gonzalo Santa Cruz y David Novoa posan con José Manuel Rey Varela Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió a David Novoa y a Gonzalo Santa Cruz para felicitarlos por la gran temporada que realizaron y por sus recientes convocatorias con la selección española absoluta de fútbol sala y, de igual manera, agradecerles la gran difusión que hacen de Ferrol y de O Parrulo por toda Europa.