O Parrulo Ferrol
Novoa y Santa cruz reciben las felicitaciones del alcalde de Ferrol
José Manuel Rey Varela alabó a los jugadores de O Parrulo por los logros que consiguieron esta temporada
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió a David Novoa y a Gonzalo Santa Cruz para felicitarlos por la gran temporada que realizaron y por sus recientes convocatorias con la selección española absoluta de fútbol sala y, de igual manera, agradecerles la gran difusión que hacen de Ferrol y de O Parrulo por toda Europa.