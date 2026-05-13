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O Parrulo Ferrol

Ración de alegría y tristeza para Hugo Montero y Naia López en el CESA

Los jugadores de la Escuela de O Parrulo se estrenaron con una victoria y una derrota frente a Cataluña

Redacción
13/05/2026 19:19
Las dos selecciones gallegas posan tras sus duelos
Las dos selecciones gallegas posan tras sus duelos
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El estreno de Hugo Montero y Naia López, deportistas de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol, en los Campeonatos de España de selecciones autonómicas sub 12, que se están disputando en Torrejón de Ardoz, dejaron alegría y tristeza a partes iguales para los locales. Mientras que Hugo debutó con una derrota ante la potente selección de Cataluña (6-2) tras un encuentro que estuvo muy apretado hasta los instantes finales, el equipo de Naia logró vencer a ese mismo combinado por 1-3 en un choque en el que demostraron todo el talento gallego. 

Con todo, los dos parrulos saben que todavía queda mucho campeonato por delante y que tienen que seguir apretando. Montero volverá este jueves a la acción, a partir de las 12.30 horas, contra el País Vasco donde buscarán conseguir esa victoria. En cambio, López deberá esperar hasta el viernes para volver a jugar. Su rival será Castilla La Mancha, el mismo oponente con el que el equipo masculino cerrará su fase de grupos. Ambos duelos serán a las 12.30. 

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