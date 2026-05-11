Malaguti se despide de la temporada

En los últimos partidos se pudo ver a Malaguti con un aparatoso vendaje en su rodilla derecha Martín Barreiro

Llegan malas noticias para O Parrulo Ferrol. La exigente temporada vivida por el club de la ciudad naval, en la que logró la salvación con solvencia y estuvo luchando hasta el final por los playoffs, se ha cobrado una nueva víctima. A la lesión de Turbi en la final de la Copa Galicia, ahora se une la de Malaguti, que no podrá cerrar este curso en la pista frente al Barça debido a molestias en la rodilla.

Fue el propio jugador el que confirmó este percance en sus redes sociales. En su escrito, el jugador nacido en Benavente comunicó que "se acabó la temporada para mí. Gracias a Dios sólo me he perdido dos partidos por lesión, el pasado viernes contra Alzira y este sábado contra el Barça para acabar la liga", comenzó.

"Es una pena no despedirme de esta temporada haciendo lo que más me gusta que es jugando, pero toca parar por una lesión y arreglar la maldita rodilla lo antes posible para llegar a la pretemporada de agosto lo mejor que pueda. Tocará pasar por el taller una vez más y a ver si sale todo lo mejor posible", explicó el futbolista, al tiempo que añadió que agradeció a la "afición y a Ferrol por acogerme como uno más desde el primer día. Sé que no he dado a nivel de goles esta temporada todo lo esperado, pero creo que he dado el 100 por 100 en cada uno de los entrenos y cada uno de los partidos que he vestido esta camiseta. Ojalá el año que viene lleguen muchos goles con esta camiseta y para eso hay que recuperarse al 200 x 100 para llegar a tope de cara a la campaña que viene. Vamos patos", señaló.