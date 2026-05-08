Fin del gran sueño de O Parrulo Ferrol (5-3)

Gonzalo Santa Cruz marcó un golazo de tacón Family Cash Alzira

O Parrulo Ferrol se despidió de su sueño, el de pelear con los mejores por el título de liga, tras caer ante un Family Cash Alzira que se jugaba la vida y que todavía puede conseguir la permanencia.

Ya habían avisado los dos entrenadores que en este encuentro había mucho más en juego que tres puntos. Tanto ferrolanos como valencianos querían esa victoria que les permitiese seguir soñando: unos con la salvación y otros con los playoffs. Aun así, a pesar de esa situación, ambos equipos se tomaron los primeros instantes con mucha calma, querían estudiar bien a su rival para saber por dónde le podía hacer daño. Nadie quería dar un paso en falso. Además, Pol Cuairán, que tenía que dirigir al conjunto de la ciudad naval por la sanción a Gerard Casas, quiso mover mucho al equipo para romper algo el partido y que no todo dependiese de ese juego estático.

Sus cambios modificaron un poco el ritmo lento que estaba habiendo. Primero se acercó tímidamente Alzira a través de Ivi, que se encargó de comandar las operaciones locales. Con todo, no encontró la portería en sus dos disparos, ni a sus compañeros cuando centraba el cuero. En el otro lado fue Diogo, quien estuvo a punto de marcar pero su disparo se fue lamiendo el poste. A esa acción, le siguió otra de Niko Vukmir, que envió un balón preciso a un Morgato que no creyó en que le llegase a su destino.

Precisamente, el brasileño tuvo la siguiente más clara, pero su volea se marchó muy desviada tras un gran servicio de Rubén Orzáez, que ejerció de capitán ante la baja de última hora de Iván Rumbo. El partido se animó y así lo demostró Bruno Dias con un potente disparo, que obligó a Pereira a esforzarse al máximo. Y de esa oportunidad clara para O Parrulo, llegó otra para Ivi, pero el pulpo Starna sacó una gran mano para evitar el tanto.

Pequeño arrebato

Tras esas dos acciones, el partido entró en temperatura, con ambos conjuntos presionando mucho la salida de su rival y con la afición valenciana animando a sus jugadores, que recibieron ese cariño y lo transformaron en energía para llegar con más peligro a la meta ferrolana, como un disparo de Pereira o una media vuelta de Yunii, pero sin esa precisión necesaria para romper el empate en el marcador.

Ante esa avalancha del Alzira, Pol Cuairán decidió parar el choque y reorganizar a los suyos. Estaban muy sometidos y eso no podía ser. Habían perdido ese control inicial y querían recuperarlo. Y esa decisión no pudo ser mejor, puesto que reaccionaron. En la segunda jugada tras la reanudación, Morgato peleó un balón hasta el final y se la cedió a Gonzalo Santa Cruz. El pívot, que no estaba participando mucho, posteó hasta que llegó a la frontal del área y sin pensárselo, le pegó de tacón para sorprender a Pereira y marcar el primer tanto del encuentro.

Eso sí, en lugar de hundirse, el Alzira se intentó rehacer rápidamente con una gran ocasión de Lechero, que se topó con un inmenso Starna. Aun así, a pesar de esa respuesta, Braulio Correal imitó la estrategia de su homólogo esperando el mismo resultado, pero nada más lejos de la realidad pues estuvo a punto de toparse con el 0-2 tras una gran acción individual de Novoa.

Esos avisos dieron un mayor temple a O Parrulo, que buscó contemporizar el juego y conservar su renta hasta que llegase el descanso. Mientras, su rival intentó subir nuevamente líneas para empatar, pero se topaba con el pulpo Starna una y otra vez. Dio igual que lo intentase Luiz Fernando o Yunii, el resultado era el mismo. Así se llegó a un más que merecido descanso para ambos conjuntos.

Cambio de guion

En el regreso a la pista, el cuadro de Braulio Correal salió mucho mejor, con dos nuevas ocasiones que estuvieron a punto de entrar, pero primero se topó con el meta argentino de O Parrulo y luego con la intervención de Penezio. Sin duda, en los primeros compases se apreció ese cambio de intensidad y esa necesidad por ganar para seguir en Primera. Sin embargo, ese juego tan arriesgado que propuso tenía sus peligros a la contra, como demostró Penezio, que estuvo a punto de poner el 0-2.

Aun así, por el peligro que generaba merecía la pena, pues cada vez llegaba con más claridad y esa insistencia tuvo su premio, que se cobró Ivi tras un disparo lejano (1-1). Ahí, el Palau estalló, pero aún lo hizo más cuando en la jugada siguiente, tras sacar de centro el conjunto de la ciudad naval perdió el balón y lo aprovechó Yunii para poner el 2-1.

Buscó reaccionar O Parrulo por medio de Rubén Orzáez y Diogo, pero ambos se toparon con Pereira. A pesar de ese amago, el conjunto ferrolano no estaba y eso lo pagó, pues encajó el tercer tanto, obra de Pablo García, poco después.

Eran momentos muy malos para los de Pol Cuairán. Tenían que tranquilizarse y hacer su juego. Ahí apareció Novoa para asumir el control. Con el de Benavente a los mandos, el cuadro de la ciudad naval se recompuso y logró reducir la desventaja gracias a Niko Vukmir, que aprovechó el regalo de ‘6’. Aun así, todavía había que seguir remando, pero sin descuidar la faceta defensiva, algo que inevitablemente hizo, por lo que acabó llegando el cuarto gol del Alzira.

Con esos cuatro minutos por disputarse, O Parrulo arriesgó con portero-jugador. Quería apurar al máximo sus opciones de victoria y seguir peleando por los playoffs. Sin embargo, en esta ocasión, no le funcionó y acabó encajando otro tanto más, nuevamente Yunii, para sentenciar el encuentro. Respondió Diogo poco después, pero ya era muy tarde y su gran sueño llegó a su fin.