El sueño de O Parrulo Ferrol pasa por Alzira

Bruno Dias celebra uno de los tantos que marcó O Parrulo en el derbi ante el Noia Portus Apóstoli Martín Barreiro

“Ganar, ganar, ganar y volver a ganar”, esa es una de las frases más icónicas de Luis Aragonés. El ‘Sabio de Hortaleza’ no dejaba de repetirla, pues tanto en el deporte como en la vida, eso es lo que todo el mundo busca, vencer para lograr una satisfacción personal y una alegría que no dan otras cosas. En esta ocasión, y como dejó claro Bruno Dias en la previa del encuentro que jugarán hoy (20.30 horas, en el Palau D’Esports de Alzira), tanto O Parrulo Ferrol como el Family Cash Alzira la abrazan en su máxima expresión para lograr sus respectivos objetivo. Los ferrolanos buscan seguir soñando con clasificarse para los playoffs, mientras que los valencianos esperan seguir con vida para conseguir la permanencia en Primera.

Sin duda será un choque muy igualado en el que el conjunto de la ciudad naval llegará “con las piernas cansadas, pero estamos bien mentalmente y preparados para este final de temporada”, indicó un Bruno Dias, que añadió que “tenemos que ir a por todas. Nuestra motivación es jugar el playoff porque tenemos esa esperanza e ilusión de estar, así que mientras haya una posibilidad lo vamos a dar todo para conseguirlo”.

Para lograr esa victoria "tendremos que hacer nuestro partido. Sabemos que ellos se juegan la vida, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego y prepararnos mentalmente para todo lo que pase dentro del encuentro, que va a tener mucha dificultad. Hay que sacar nuestra mejor versión e ir por los tres puntos. No hay otra cosa que hacer que ganar o ganar”, apuntó.

En la misma línea habló un Gerard Casas, que no se pondrá sentar en el banquillo por la sanción de tres partidos tras su expulsión en Palma. Respecto a esto, el técnico comentó que “me jode muchísimo. Me sentó como una auténtica patada por criterio y agravio comparativo con otras sanciones que ha habido. Sé que soy el entrenador joven y novato de la liga y lo estoy pagando. Intentaré ayudar, a mí me jode no poder estar con los jugadores, de verdad”.

Aun así, el técnico empleará distintas tecnologías para que no se note su ausencia, pues les espera un duelo muy complicado en el que el Alzira “va a salir muy revolucionado. Para ellos es ganar o ganar. Igual que nosotros, luchan por un objetivo que te hace sufrir mucho más y tener más ansiedad. Creo que van a empezar desde el minuto uno con muchísimo ritmo. A veces esa excitación te puede llevar a cometer errores, pero seguramente nos van a apretar tanto en ataque como en defensa. Tenemos que, como dijo Bruno, estar muy bien mentalmente, saber cómo va a ser el partido, entenderlo y aprovechar nuestras oportunidades”, comentó el preparador, que conoce muy bien esa pista.

Recuerdo

De hecho, los dos son viejos conocido pues hace poco más de un año, ambos equipo se midieron en Segunda División. Los valencianos buscaban seguir en la pelea por el liderato y lograr el ascenso directo, mientras que sus pupilos querían asentarse en los puestos de playoff. Ese duelo disputado el 26 de abril de 2025 se saldó con victoria local después de que Manu Aguayo se lesionase de gravedad. Con todo, al final de la temporada, fue O Parrulo quien subió tras vencer en las eliminatorias al Málaga Ciudad Redonda, mientras que el Alzira, que también las jugó, consumó su ascenso tras la renuncia del Real Betis.

Ahora, un año después, se vuelven a encontrar en una situación distinta. Con los de la ciudad naval jugándose estar entre los mejores y los de Braulio Correal luchando por no descender. Sobre esto también habló Gerard, que dijo que “hubiese dado medio dedo en verano para estar como estamos. Ellos se juegan la vida, pero para nosotros también es ganar o ganar. Nosotros tenemos una muy pequeña, pero alguna posibilidad de jugar el playoff. Estamos salvados, así que vamos sin nada que perder, pero con muchísimas ganas de ganar. Hay que mantener esa tensión”.

Si lo hacen y muestran la versión que exhibieron en A Malata, donde vencieron por un abultado 8-3, su equipo podrá seguir creyendo, pues dos de sus rivales, el Noia y el Industrias Santa Coloma, ya jugaron y perdieron, por lo que pueden recortar puntos para soñar con un imposible.