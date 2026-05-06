O Parrulo Ferrol desvela parte de su nuevo organigrama

La nueva junta directiva ya estuvo presente en el derbi ante el Noia Jorge Meis

Están siendo unos días movidos en O Parrulo Ferrol. Después de que se anunciase la llegada de Bruno García como nuevo presidente del club, sustituyendo a Julio Martínez, que dará un paso a un lado después de 48 años al frente del club, la entidad ferrolana presentó cuál será el nuevo organigrama.

En una carta dirigida a las familias, la nueva directiva indicó que "queremos trasladaros un mensaje claro, sereno y, sobre todo, ilusionante: la parcela deportiva no se detiene. Muy al contrario, estamos trabajando con responsabilidad, rigor y visión de futuro para dar un paso adelante en la evolución de nuestra Escuela".

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Al mismo tiempo, aseguró que "sabemos que estos procesos pueden generar incertidumbre. Es natural. Por eso, consideramos fundamental compartir con vosotros desde este momento las líneas maestras del proyecto que estamos construyendo, con un enfoque tanto técnico como humano", dijeron y añadieron que "nuestra visión: una Escuela más sólida, estructurada y formativa. Nuestro compromiso es firme: convertir a O Parrulo Ferrol en un proyecto sólido, sostenible, escalable y alineado con la ciudad, donde la base, vuestros hijos e hijas, sea uno de los pilares fundamentales", recogiendo las palabras de Bruno García en su anuncio como nuevo mandatario.

Así, el primer área que sufrirá un gran cambio es la deportiva, ya que tras la marcha de Adrián González, Gonzi, para emprender una aventura en los banquillos, O Parrulo necesitaba un nuevo director de la Escuela. En este anuncio, se desveló que Óscar Vigo será el encargado de coger el testigo y seguir potenciando a la cantera.

Nueva metodología

En cuanto a la metodología, el encargado de implantarla será David González, un referente en el fútbol sala. No en vano, ha sido miembro de los cuerpos técnicos en las categorías inferiores de la selección española sub 15, sub 17 y sub 19, con tres Europeos sub 19. Además de una Copa de Asia con la selección de Kuwait. Él se encargará de definir la ideología y el modelo de juego común para toda la estructura, además de realizar la planificación pedagógica y estructurada del proceso enseñanza-aprendizaje.

Respecto a la parte física, Camilo Prieto asumirá el mando de una parcela en la que pondrá especial énfasis en la fisioterapia, prevención-tratamiento de lesiones, readaptación funcional, podología, soporte nutricional y suplementación deportiva.

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Juan Rivera, por su parte, será el director del área psicológica y orientación. En este departamento se dará acompañamiento emocional y educativo al jugador y a la jugadora, así como establecer una relación del club con las familias y el colegio. Asimismo, también indicaron que habrá un área operativa y de gestión, cuyo responsable se dará a conocer próximamente, aunque serán directivos responsables de la Escuela y colaboradores. Ese mismo caso ocurre con el área social.

Reserva de plazas

Por último, la junta encabezada por Bruno García informó que "estamos trabajando para optimizar todos estos elementos dentro de la nueva estructura. En los próximos días nos vamos a reunir con los técnicos de esta temporada, así como con todos los responsables y preparadores que se incorporarán a este proyecto y estarán formando a vuestros hijos/as. Además, nuestra intención es la de mantener la estructura horaria por categoría de esta temporada".

De esta forma, animó a realizar la reserva de plaza de la próxima campaña -que estará abierto, al igual que la renovación de la matrícula, hasta el 1 de junio- para poder planificar los grupos de entrenamientos con coherencia, asignar los recursos humanos de forma necesaria y garantizar una estructura estable y de calidad.