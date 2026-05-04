Dos partidos para cerrar un gran año de O Parrulo Ferrol

Pol Cuairán dando instrucciones a sus jugadores Jorge Meis

Después de cuatro partidos en apenas dos semanas, O Parrulo Ferrol por fin tendrá un poco de descanso para afrontar los dos últimos compromisos. En ellos buscará acabar de la mejor manera posible una gran temporada en la que casi se clasifican para la Copa de España, logró la salvación, su gran objetivo, con solvencia, y peleó hasta casi el final por meterse en los playoffs por el título, algo que puede seguir haciendo aunque lo tiene muy complicado.

De hecho, esos enfrentamientos que disputó entre el 18 de abril y el 1 de mayo fueron muy duros tanto a nivel físico como a nivel mental, pues ante dos de ellos, ante el Illes Balears Palma Futsal y el Jimbee Cartagena Costa Cálida fueron a domicilio y sin pasar por casa, algo que se notó mucho, como indicó Pol Cuairán tras el partido. El segundo entrenador de O Parrulo comentó que “estamos todos muy cansados, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Nos fuimos de aquí, creo que fue el viernes 24 por la mañana y volvimos el miércoles de noche. Son seis días fuera, lejos de tu rutina. Aunque estés en hotel, acabas muy cansado tanto de piernas como psicológicamente. Y se ha notado en algunos tramos del partido”.

Aun así, los suyos se sobrepusieron y a alguna enfermedad como la que afectó a Diogo, que “fue duda hasta antes del partido. El sábado estaba con 38 de fiebre y no sabíamos si iba a poder jugar porque estaba débil”, reconoció el catalán que destacó la confianza que tenían en él, sobre todo en las acciones a balón parado pues “es cierto que falló el primer doble penalti, pero luego metió la pena máxima que tuvo. En el último hemos tenido de si podía o no podía porque estaba agotado, pero decidimos confiar en él porque el porcentaje de aciertos que tiene es altísimo”, explicó el preparador, que reconoció el esfuerzo realizado por el brasileño y por el resto de sus compañeros ante un Noia Portus Apóstoli que no dejó de apretar en ningún momento.

Y es que el conjunto ferrolano, a pesar de esa falta de frescura –que también afectó al conjunto dirigido por David Palmas–, llevó con el peso del partido, pero algún error en la salida de balón le costó dos tantos con los que pudo igualar un derbi gallego que fue una auténtica fiesta.

En este sentido, Pol aseguró que “el ambiente ha sido increíble, tanto por nuestra parte como por la de ellos. Fue todo un espectáculo, pero es cierto que este empate nos sabe más a derrota porque peleábamos por la victoria. Si queríamos tener alguna opción de hacer la proeza y luchar para estar a playoff, teníamos que ganar”, se lamentó al tiempo que dijo que “matemáticamente aún se podría, pero es casi imposible. Es una lástima, pero vamos a seguir igual hasta el final”. Y es que si algo tiene O Parrulo y ese grupo de jugadores es que no se rinde y lo dará todo en estos dos partidos ante el Family Cash Alzira y el Barça para, por si suena la flauta, tener esa oportunidad de seguir derribando muros.