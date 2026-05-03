Bruno García apuesta por la cantera en O Parrulo Ferrol

David García, Bruno García, Julio Martínez y José Naveira, durante la rueda de prensa O Parrulo

Después del histórico relevo que se produjo el pasado sábado en O Parrulo Ferrol con la marcha de Julio Martínez y la llegada de Bruno García, aunque no se hará oficial hasta el 1 de julio, ya se van conociendo más detalles del proyecto que va a encabezar el actual seleccionador de Kuwait y su grupo inversor.

Durante el anuncio, García desveló los cuatro ejes, que serán: la llegada de un equipo de trabajo con la nueva junta directiva “con gente del fútbol sala, del fútbol y del deporte” muy cualificadas; el apoyo institucional; el ecosistema empresarial “y que vean que son inversiones, que tiene un retorno” y la instalación deportiva, “que tiene que ser un modelo de negocio”. Todos ellos serán los pilares de la nueva transformación que sufrirá O Parrulo a partir de julio.

Todo ello, como no podía ser de otra manera, con una afición que “es un gran patrimonio que tenemos. Ya fuese en Segunda B, en Segunda o en Primera, siempre han estado con nosotros. Sé lo que necesitan, lo que quieren y lo que demandan”, apuntó el que será el nuevo presidente, al tiempo que destacó que eso también influye en que O Parrulo sea una marca reconocida en toda España. Pero el objetivo es seguir creciendo y “profesionalizar el club. Es muy difícil con tan pocas personas que tengan dedicación exclusiva conseguir todo esto”.

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Asimismo, desveló que “vamos a buscar más de un patrocinador. Está muy bien vender espacios en la camiseta o en el pantalón, pero también hay que vender experiencias”. En este sentido, comentó que un modelo a seguir “es el de Palma. Era un club que estaba en Manacor, cambió y se fue a Palma y se convirtió en un modelo que podemos tener. Nos podemos fijar en ellos y que en el futuro hagan lo propio con el nuestro”.

Importancia de la base

De igual manera, Bruno García destacó la importancia de la Escuela de O Parrulo, indicando que “estaba siendo referente a nivel gallego, por ejemplo, y tenemos que hacer y vuelva a serlo a nivel gallego y nacional”. En la última parte estuvo dirigida por Adrián González, que la dejará al término de esta temporada para aprender su aventura en los banquillos. Aunque es un inconveniente, el nuevo líder de O Parrulo apuntó que “en unos días anunciaremos al nuevo director de la escuela, que implantará una metodología y que tendrá un papel muy importante tanto en el rendimiento como en la formación”. En este sentido, aseguró que implantarán “un área psicológica que también proporcionará orientación académica, lo que ayudará en la relación club-familia y club-colegio”.

Asimismo, también desveló que habrá un área “de fisioterapia y recuperación funcional, en la que va a haber especialistas de campo con los niños desde el primer día”. Por último, comunicó que habrá un servicio de “atención a los padres y a todo lo que gira en torno al niño o niña. Eso es muy importante para nosotros porque desde ahí queremos lanzar convenios de colaboración con otros clubes que se quieran sumarse a este proyecto. Es una serie de estrategias que ya lanzamos en otras entidades y que han funcionado muy bien. Esa será la piedra angular, porque somos un vivero de jugadores, entrenadores y directivos. Soy amante de darle las oportunidades a los jóvenes antes que a los veteranos porque ellos ya tuvieron muchas”.

De igual manera, siguiendo esta línea, aseguró que también “tenemos la idea de potenciar el equipo femenino. Queremos atender todo lo que haya. Tenemos que escuchar a los directores de la escuela, a la gente que está metida ahí y al resto de equipos, recoger esa información para poder planificar todo y que siga creciendo”. Además, insistió en ir “de la mano de otros clubes de la comarca porque también están trabajando muy bien”. Por último, en relación al cambio a Punta Arnela, Bruno García aseguró que realizarán varias estrategias para paliar ese desplazamiento y que la afición parrula no se vea afectada por la situación.