Histórico relevo en O Parrulo Ferrol: entra Bruno García y se marcha Julio Martínez

Bruno García y Julio Martínez, durante el anuncio del cambio de presidencia Iago Couce

Era un secreto a voces, pero en la mañana del domingo se confirmó, Bruno García y su grupo inversor se hará cargo de O Parrulo Ferrol el 1 de julio. Así lo confirmaron tanto el antiguo presidente, Julio Martínez, como el propio Bruno momentos antes de iniciar el derbi ante el Noia Portus Apóstoli.

“Hoy se acaba una etapa, una etapa en la que ya llevamos la friolera de 48 años, algo que nació por accidente, un equipo de barrio que empezamos jugando maratones a lo tonto y que jamás pensamos, ni se nos pasó por la cabeza en la mejor de las ilusiones, que íbamos a conseguir lo que hemos conseguido hasta la fecha”, así empezó Julio su despedida del club de su vida, una institución que es “como hijo”. Con él se pone final a casi medio siglo que siempre será recordado por toda la afición parrula.

En cuanto al nuevo propietario, afirmó que “cuando un amigo te llama y te pide ayuda, tenía que dársela”. Así, después de muchos meses de reuniones y estudiar las distintas opciones, se llegó a ese acuerdo que sólo busca hacer “un proyecto bonito, un proyecto de ciudad, de comarca, un proyecto estable, queremos que sea escalable, que sea sostenible en el tiempo, queremos darle continuidad a todo lo bien que lo hicieron, porque lo hicieron muy bien durante 48 años”, apuntó.

En este sentido, explicó que él junto a David García, que será la persona que esté más en el día a día, “queremos profesionalizar el club. Vamos a intentar que a nivel presupuestario, y agradecemos desde ya todo el apoyo de políticos y ahora mismo del alcalde que está liderando la ciudad, pero no podemos depender tanto del apoyo institucional, tenemos que tener una presencia importante a nivel privado a la hora de nuestro presupuesto”.

Asimismo, Bruno García esbozó el plan que va a llevar a cabo, que se basará en cuatro ejes, el primero “es el equipo de trabajo, la directiva que va a llegar, os garantizo que es gente de fútbol sala y que va a estar cualificada, va a ser gente muy preparada cada uno en sus áreas". Respecto al segundo, comentó que "es el apoyo institucional, porque tenemos que entrar de la mano con gente preparada para que vean realmente que son inversiones”, mientras que del tercero señaló que “es el ecosistema empresarial”. Por último, “la última pata es la instalación, que tiene que ser una generación de negocios y de experiencias”.

Así, no dio más pistas en cuanto a la planificación de la plantilla y a si iba a seguir Gerard Casas, pero comentó que “vamos justitos para el mercado, pero queremos darle continuidad a la gran temporada que estamos haciendo y que se consolide el proyecto”.