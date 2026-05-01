Fiesta, playoff y hotel en un nuevo derbi entre O Parrulo y Noia

Orzáez, dando indicaciones a sus compañeros Jorge Meis

Volver a derrotar al Noia, parte de un billete para el playoff o un fin de semana a gastos pagados, son algunos, y no pocos, de los alicientes de los en la tarde del sábado –20.30 horas– podrá disfrutar la afición que acuda a A Malata.

No será el último encuentro de los de Gerard en casa, pero casi, y, lo que sí será, será una reedición de una final de Copa Galicia que cayó del lado ferrolano y que “ojalá el sábado sea lo mismo y podamos seguir soñando”, apunta el preparador. Un técnico que, de nuevo, no podrá volver a sentarse en el banquillo por sanción.

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Casas tendrá que ver a los suyos, una vez más, desde el “poleiro” de A Malata, con Cuairan como su extensión en la pista ferrolana en un choque al que sus pupilos llegan con muchos kilómetros en piernas y cabeza tras los duelos ante Cartagena y Palma –con una derrota y un empate en su casillero–.

Un grupo que, como bien señala el preparador llegará “con las piernas pesadas”, pero con el corazón muy ligero para disparar sus últimas balas en su búsqueda por el playoff de ascenso. “Estamos centrados en el derbi desde ya”, señalaba Casas poco después de volver a casa. Y si O Parrulo cruzará la puerta de A Malata tras un periplo en el que el premio fue escaso –sólo un punto–, el Noia aparcará fuera con cuatro puntos más que los locales, fruto de sus triunfos ante el Manzanares y el Alzira y el empate cosechado ante el Córdoba en las tres últimas jornadas de competición.

Muchos alicientes

“Llegan en una muy buena dinámica, con buenos resultados, a pesar de tener numerosas bajas”, apunta el técnico. Sin embargo, este camino victorioso también se daba antes de la final copera, con el Noia como un auténtico rey que acabó destronado por los ferrolanos en Pontevedra. Y si en castillo visitante O Parrulo pudo saltar el muro noiés, en el propio y con un ejército de respaldo como es la afición, ese triunfo está un poco más cerca.

“La afición lleva mucho tiempo ayudándonos y ojalá disfruten de una fiesta del fútbol sala gallego”, añadía Casas. Una celebración en la que estarán, sin duda, uno de los capitantes parrulos, un Rubén Orzáez que no se queja de este complicado tramo en el calendario, señalando que “es lo que hay, es nuestro trabajo”. Y su trabajo es, asimismo, pelear hasta el último minuto, hasta que los números digan lo contrario, por estar en el playoff en “un derbi muy intenso y si normalmente necesitamos a la afición, el sábado mucho más”, añadía.

Un choque en el que, además de las alegrías deportivas que puede dar O Parrulo, estas también llegarán de la mano de su patrocinador Hyundai. Francisco Zabaleta, gerente de Hyupersa Coruña, quiso felicitar a los jugadores ferrolanos por esta temporada “fantástica” y animó al público a acudir a A Malata. “Va a haber sorpresas, con cosas muy chulas”, señaló el encargado del establecimiento. Y, entre ellas, la afición podrá optar al sorteo de un fin de semana con noche de hotel, con Hyundai cediendo, además, el vehículo para el desplazamiento.