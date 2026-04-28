O Parrulo Ferrol se choca contra un muro (4-2)

Novoa fue un dolor de cabeza constante para la defensa cartagenera Jimbee Cartagena

Lo intentó por todos los medios O Parrulo Ferrol, pero el bicampeón de liga, Jimbee Cartagena Costa Cálida, fue un escollo demasiado grande para superar tras un partido en el que reinó la igualad.

El conjunto ferrolano se presentó en el Palacio de los Deportes de Cartagena sin ningún miedo. Sabía que podía competir de tú a tú, sobre todo tras ese empate ante el Palma Futsal y el cosechado en A Malata ante el conjunto de Duda. Con todo, fue el cuadro local el que avisó primero con un disparo a la media vuelta de Pablo Ramírez, que obligó a Mati Starna a sacar un pie salvador.

Ese fue el primer aviso cartagenero, pero no fue el único, pues tras una aproximación de Diogo, Ramírez volvió a poner a prueba al meta argentino, que nuevamente se mostró muy seguro, algo que ayudó a sus compañeros. Ellos, más tranquilos, buscaron no dejar muchos huecos y salir a la contra con la velocidad y el desborde de Novoa. Así, logró sacar dos faltas a un Cartagena que no contaba con ese peligro parrulo, por lo que Duda cambió todo su quinteto para buscar más claridad en ataque y no estar tan pendiente de la defensa. Eso le funcionó, pues las combinadas entre Osamanmusa y Mellado provocaron muchos dolores de cabeza al cuadro de Gerard Casas.

Aun así, durante ese asedio, la más clara fue de Bruno Dias tras una contra, que condujo él mismo, pero no pudo precisar su envío, lo mismo que le pasó, una jugada después, a Motta primero y luego a Ramírez. El partido estaba muy igualado. Nadie regalaba nada, por lo que todo dependía del talento y de las acciones de estrategia. Así, O Parrulo estaba cómodo, sobre todo con el regreso de Novoa, que estuvo a punto de poner el 0-1, pero Chemi lo evitó con un paradón.

Igualdad máxima

Apenas un minuto después, repitió la misma jugada y logró sacar una falta. Sin embargo, esa acción le salió muy cara pues acabó lastimado en su tobillo derecho tras ese duro golpe de Darío Gil. Sus compañeros no lograron aprovechar la ocasión y eso casi le cuesta un disgusto pues Castejón estuvo a punto de romper la igualada con un latigazo desde la frontal del área que Starna se quitó de encima como pudo.

Eso abrió la caja de Pandora de un partido que se volvió loco, con ocasiones para ambos lados, como un palo de Novoa o un disparo claro de Motta, pero sin la puntería necesaria que rompiese tanto la igualdad en la pista como en el luminoso. Y esta, cuando restaban seis minutos para el descanso, se acabó gracias a una acción de estrategia que aprovechó Osamanmusa para batir al pulpo Starna con una gran vaselina.

Ese tanto hizo daño a O Parrulo. El conjunto ferrolano estuvo noqueado unos instantes hasta que dos gritos de Gerard despertaron a sus jugadores y se lanzaron a por el empate. Primero la tuvo Malaguti, con un disparo que se marchó rozando el palo, y luego Jhoy, que se la quiso ceder a Penezio, que no llegó por poco. Eso les hizo crecer en el partido, pero no lo suficiente como para empatar antes del entretiempo.

En cambio su rival, tras el descanso, sí que lo hizo. En su primera gran oportunidad de la segunda mitad, anotó el segundo gracias al golazo de Pablo Ramírez, que recibió solo en la frontal, se giró y con su pierna menos hábil la puso fuera del alcance de Starna. Al contrario de lo que pasó anteriormente, O Parrulo rápidamente trató de responder con su pívot, Gonzalo, pero apareció Chemi para meter una mano prodigiosa cuando todo el conjunto ferrolano festejaba el gol. Además de esa decepción por no marcar, el coruñés se dolió después de sufrir un tirón que lo dejó fuera del partido durante muchos minutos.

Sus compañeros trataron de suplirle lo mejor posible en ataque, pero sus intentos tenían el mismo resultado, una parada magnífica de Chemi. Pero el Jimbee Cartagena no sólo era un muro en defensa, sino que en ataque estuvo a punto de marcar el tercero, pero entre Diogo, Starna y el palo lo evitaron milagrosamente. Nadie en el pabellón daba crédito a esa jugada, ni los aficionados ni los jugadores locales, que a punto estuvieron de verse sorprendidos con una gran acción de Rubén Orzáez, que no consiguió perforar la meta rival.

Ilusión efímera

A pesar de ese gran esfuerzo por empatar el resultado no se movía y el tiempo volaba para su desesperación. Daba igual si era un mano a mano como el que dispuso Malaguti o una acción de estrategia que cazó Bruno Dias. Ninguna de esas ocasiones sirvieron para estrenar su casillero. Sin embargo, Novoa dijo basta. Se echó a su equipo a la espalda, como hizo en Palma, y en una jugada marca de la casa, puso el 1-2 con un gran disparo desde la frontal que tocó en Tomaz. Ese tanto fue un subidón de alegría, que apenas duró treinta segundos, el tiempo que tardó Waltinho en volver a ampliar la ventaja local.

Aunque el golpe fue duro O Parrulo siguió intentándolo. Buscó reducir cuanto antes, pero en una contra, el Cartagena encontró nuevamente a Osamanmusa que, sin ángulo, puso el 4-1. En ese momento y con siete minutos por jugarse, Gerard Casas arriesgó con el juego de cinco. Su equipo pasó a tener el control del partido y a tener más ocasiones, pero la puntería no apareció hasta que fue demasiado tarde. Marcó Jhoy dio una pequeña esperanza a los parrulos, al igual que hizo Caio César tras detener el penalti de Waltinho. Pero la fortuna y la puntería acabaron ahí y el cuadro ferrolano sucumbió en Cartagena ante un auténtico muro.