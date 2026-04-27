Un nuevo reto para O Parrulo Ferrol

David Novoa llega a este partido tras marcar dos goles ante el Palma Futsal Illes Balears Palma Futsal

Después de certificar su permanencia en Primera División y de sacar un grandísimo empate, que pudo ser una victoria, en la siempre complicada pista del Illes Balears Palma Futsal, O Parrulo Ferrol afronta otro reto mayúsculo: conseguir algo positivo de su visita al bicampeón de liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida (21.00 horas, en el Palacio de los Deportes de Cartagena).

Los pupilos de Gerard Casas y Pol Cuairán están acostumbrados a estos desafíos, pues como comentó el segundo entrenador del conjunto ferrolano –que en Cartagena tendrá que dirigir al equipo por la expulsión del primero– “que este es un equipo que siempre cree y lucha hasta el final. Hace una año, en enero estábamos en descenso en Segunda y mira ahora donde estamos. Este grupo es único y vamos a ir a Cartagena a luchar contra otro gran equipo porque queremos sacar los tres puntos para seguir soñando con los playoffs”.

En la misma línea habló Gerard, que agradeció “el esfuerzo de los jugadores ante un equipazo que sabíamos que nos iba a someter. Una pena no aprovechar esa claras que tuvimos porque queríamos ganar. Ya conseguimos la permanencia y ahora hay que pensar en seguir compitiendo. Ahora tenemos otro reto y vamos a hacer lo que mejor sabemos, darlo todo hasta el final”.

Sin duda, esa es la mentalidad que hay que tener para soñar con cosas grandes. Es cierto que, a principio de temporada, nadie contaba con que O Parrulo se encontrase en esta situación –a cinco puntos de los puestos que permiten luchar por el título–, pero el conjunto de A Malata no deja de sorprender a todo el mundo. Tras haber cumplido ese primer objetivo, ahora aspiran a más, a un playoff que estuvieron rondando durante todo el año, pero para el que deben sacar puntos en todos los partidos, dando igual el rival que tengan enfrente.

Por ello, como había apuntado Gerard Casas antes de ir a Palma, “sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo y que va a jugar la Final Four de la Champions, pero en A Malata conseguimos puntuar –quedaron 2-2–. Hay que hacer nuestro partido y jugar de tú a tú porque al final son 40 minutos y cinco contra cinco”, señaló el técnico.

Eso sí, esta vez lo tendrá un poco más complicado porque visita una pista muy difícil y un equipo que tiene auténticos jugadorazos. Con todo, es cierto que en liga está teniendo un desempeño irregular, ya que alterna grandes actuaciones, especialmente en su feudo, con otras que dejan más dudas. Eso es lo que el conjunto de la ciudad naval espera aprovechar para sacar puntos de un rival que, por el momento, se podría considerar directo por el playoff, ya que apenas está a nueve puntos –Cartagena tiene un partido más–.

No obstante, la lucha parrula estaría con el Noia Portus Apóstoli, el Industrias Santa Coloma y el Viña Albali Valdepeñas, que son los rivales que tiene más cerca en la tabla. Por ello, una victoria en tierras murcianas, no sólo supondría un golpe de moral para la plantilla para ese objetivo y para el derbi de este sábado, sino para confirmar que O Parrulo sueña en grande.