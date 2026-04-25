Punto de mérito para O Parrulo Ferrol (2-2)

Novoa trata de frenar el avance de un jugador del Palma Futsal PALMA FUTSAL

La continuidad en Primera ya la tenía asegurada matemáticamente desde el viernes, pero el empate logrado por O Parrulo Ferrol en su visita al Palma Futsal confirma por qué merece estar en la élite nacional del fútbol sala. A pesar de enfrentarse a uno de los “grandes” de la disciplina a nivel español, el cuadro de la ciudad naval plantó cara a un rival al que solo su mayor pegada le permitió ponerse por delante. Sin embargo, el equipo ferrolano no se dio por vencido y porfió hasta acabar llevándose un punto más que justo por lo hecho durante los cuarenta minutos.

Como era de esperar, fue el Palma Futsal el que intentó controlar el partido a través de la posesión. Pero enfrente, el orden defensivo de O Parrulo hizo que el rival solo fuese capaz de generar situaciones de gol, y no demasiado claras, cuando salía a relucir la calidad individual de sus jugadores –como hicieron Fabinho, Lucao o Rivillos–. De todas formas, la escuadra de la ciudad naval no renunciaba a crear peligro cada vez que se estiraba hacia la portería contraria, como demostró Novoa con un tiro a bocajarro que el portero local Dennis sacó “in extremis”.

Los minutos fueron discurriendo sin que se registrasen grandes ocasiones, así que el principal foco de atención estuvo en las faltas que ambos equipos fueron acumulando y que les hizo llegar a las cinco antes del descanso –el cuadro ferrolano llegó a ellos a falta de cinco minutos y su adversario cuando solo quedaban dos–. Y, cuando parecía que se a iba a llegar al descanso con el empate inicial, una rigurosísima infracción en contra de la escuadra visitante se tradujo en un doble penalti que Fabinho marcó para permitir a los suyos irse al descanso con ventaja en el marcador.

Respuesta

O Parrulo Ferrol entró en la segunda parte decidido a restablecer el empate en el marcador, apoyando su juego en lo que Santa Cruz generaba desde la posición de pívot. De hecho, la formación visitante consiguió que Dennis fuese el jugador más destacado de un Palma Futsal que, sin embargo, demostraba que cada vez que salía rápidamente hacia la portería rival lo hacía con mucho peligro, aunque casi siempre se topó con el portero Caio Cesar... salvo en la ocasión en la que Ernesto batió por bajo al meta “parrulo” para ampliar la ventaja.

Esta distancia, sin embargo, no hizo que el conjunto de Gerard Casas bajase los brazos. Al contrario, además de Santa Cruz, Novoa se sumó a la causa de la escuadra visitante y al poco marcó un tanto que redujo las distancias en el marcador. Y llegados a esta situación, al equipo local le entraron las ganas de conservar su renta antes que tratar de ampliarla, sobre todo cuando se quedó dos minutos en inferioridad por la expulsión recibida por doble amarilla por su cancerbero Dennis.

De entrada, el cuadro de la ciudad naval no fue capaz de aprovechar esta situación en sus primeros ataques, pero finalmente lo logró para recuperar las tablas en el marcador gracias al acierto de Novoa. En ese momento, el conjunto insular apostó por el juego de cinco para tratar de volver a ponerse por delante, pero ya no tuvo claridad para atacar y el partido se quedó empate en el luminoso.