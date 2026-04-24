O Parrulo Ferrol, con la ilusión por bandera para tumbar al Palma

David Novoa será uno de los jugadores más vigilados por Palma Daniel Alexandre

O Parrulo afronta unos días muy intensos y ajetreados. El conjunto de la ciudad naval afrontará el primero de sus dos partidos fuera de casa ante uno de los ‘cocos’ de la competición, un Illes Balears Palma Futsal, que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada (18.00 horas, en el pabellón de Son Moix), y posteriormente acudirá a Murcia para medirse contra el todopoderoso Jimbee Cartagena.

Dos salidas complicadísimas, en las que los de Gerard Casas acuden sin nada perder y con la ilusión por bandera, pues saben que puntuar les acercaría a los puestos de playoffs, que ahora mismo están a cuatro puntos de distancia, con varios enfrentamientos directos por disputarse entre los equipos que están en la pelea. Con todo, no lo tendrá nada fácil, pues primero se medirá a un Palma Futsal, que si bien es cierto que cayó en A Malata por 4-2, ahora juega en su feudo y ante su gente, un factor a tener en cuenta.

Además, como apuntó el técnico Gerard Casas, “aparte del equipazo que es, que no voy a descubrir nada, creo que están en un muy buen momento. Están cerca de jugar la Final Four de la Champions y ahora mismo están volando. El otro día contra Noia creo que hacen un partidazo. En su casa son muy fuertes, así que seguramente nos van a someter, nos lo van a poner complicado. Tenemos que intentar hacer las cosas muy bien en todas las facetas del juego para estar en el partido, tener nuestras opciones y ojalá que ganar”, dijo.

De hecho, el técnico recalcó en que “no tenemos nada que perder. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de competir, de intentar dar la sorpresa, de ser nosotros mismos y disfrutar. Creo que nos lo hemos ganado y con 33 puntos podemos vencer y seguir soñando. Al final, son 40 minutos, cinco contra cinco y a intentar competir de tú a tú”, zanjó el catalán. En el partido de la primera vuelta ya lo demostraron, en el que a pesar de ponerse 0-2, lograron darle la vuelta trabajando como equipo y yendo todos a una. Eso es lo que deberán replicar en la pista balear, en la que será complicado rascar algún punto debido a la fortaleza que allí demuestra Palma.

Con todo, como este equipo ha demostrado más veces, no hay imposibles, solo trabajo y tener fe ciega en que van a salir las cosas. Impulsados por el pichichi Diogo y la magia de Novoa, las cosas pueden estar un poquito más de cara para un O Parrulo Ferrol que aspira a meterse en los playoffs.