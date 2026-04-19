Victoria sobre la bocina de un efectivo O Parrulo Ferrol (2-1)

Gonzalo Santa Cruz cuajó un gran partido Jorge Meis

Un gol de Diogo a falta de cuatro segundos le da la victoria a un O Parrulo Ferrol que supo sufrir ante un Servigroup Peñíscola que fue un muro en defensa (2-1).

Desde antes del encuentro, como había apuntado Gerard Casas, se sabía que era una final, en la que los dos equipos se jugaban mucho, asegurar prácticamente la salvación. Por ello, ya en la primera acción se vio que iba a haber mucha intensidad y en la que se querían cometer muy pocos errores. Nadie arriesgó en exceso, pues no querían exponer sus debilidades. Así, sin que hubiese muchas jugadas de encarar, la opción era rematar desde lejos. De esta manera lo intentaron Saladié y Gus, pero sin mucha puntería.

O Parrulo también lo intentó, tras un buen robo de Diogo, que no consiguió encontrar a Novoa en el segundo palo para lamento de una A Malata un tanto petrificada por lo igualado del choque. Ante la inmovilidad del marcador y para buscar romper esa monotonía, ambos entrenadores modificaron sus quintetos. Querían más ritmo y acción, en lugar de tanto control. Así, las ocasiones llegaron a cuentagotas y más a favor de un Peñíscola que se topó con “el pulpo” Mati Starna. El argentino desplegó sus tentáculos para detener los disparos rivales. Eso encendió al público, al igual que las faltas que caían del local, puesto que en apenas seis minutos ya sumaba cuatro en su casillero por solo una de su oponente.

Todo ello, unido al dominio al que ahora le estaba sometiendo el conjunto de Santi Valladares, obligó a Gerard a parar el partido y replantear su estrategia. No le estaba gustando nada lo visto sobre la pista y así se lo hizo saber a sus jugadores. Esa bronca no le pudo funcionar mejor, porque los suyos empezaron a crear más peligro como un disparo de Penezio, que rebotó en Diego Quintela y casi acaba en gol, a lo que le siguió un lanzamiento al poste de un Jhoy que ya estaba celebrando el tanto.

Nervios

El choque cambió por completo y O Parrulo lo sabía. Subió líneas para encerrar a un Peñíscola que se parapetó para poder salir a la contra, donde buscaba la velocidad de Sancho para hacer daño. Con todo, el luminoso no se movía por la inspiración de los dos porteros que sacaron disparos imposibles para lamento de las dos aficiones, especialmente de la parrula, que vio cómo su equipo rondó el primero en varias ocasiones tras grandes acciones individuales, primero de Novoa y luego de Diogo.

El conjunto visitante, ante la escasez de regateadores, buscó romper la igualada a través de la estrategia. De igual manera, no encontró el premio más deseado. Sin embargo, a falta de dos minutos para el final, se topó con la sexta falta ferrolana y un doble penalti, que se encargó de lanzar Elias y fallar tras una gran mano de Caio César. Pero los colegiados decidieron revisar la jugada y mandaron repetir el lanzamiento. En esta reedición, hubo los mismos protagonistas, pero distinto final, pues el capitán del Peñíscola mandó el balón directamente fuera para alegría de una A Malata que estalló de júbilo. De esa manera se puso fin a una primera mitad igualadísima.

Tras el merecido descanso, el partido se reanudó con ambos equipos subiendo notablemente su nivel, especialmente en ataque, puesto que apenas pasaron dos minutos cuando hubo dos claras ocasiones, un palo de Diogo y un mano a mano de un Saladié que falló en la definición ante la imponente presencia de Starna. Las dos escuadras querían inaugurar el marcador y lo iban a dejar todo para conseguirlo. Y así lo demostró O Parrulo, tras una gran acción defensiva, Novoa robó el balón y encaró la meta rival, Gus sacó su disparo, pero Penezio estuvo muy atento al rechace y puso el 1-0 para alegría de todos.

Ese tanto lo cambió todo, puesto que el Peñíscola empezó a arriesgar más, incorporando con frecuencia a Gus para buscar esa superioridad numérica, pero los parrulos resistían como jabatos. No dejaron ni un hueco, ni un resquicio por el que el cuadro visitante se podría colar. Además, en ataque avisaron con peligro como en una doble ocasión de Iván Rumbo y Bruno Dias, que no entró por poco.

Resistencia

Debido a esas aproximaciones peligrosas, los ferrolanos se crecieron más en defensa, mientras que los castellonenses dieron un pasito atrás, pues sabían que encajar un segundo tanto iba a complicar mucho más las cosas. Por ello, decidieron bajar un poco el ritmo, devolverlo al que hubo en la primera mitad, y así castigar por desgaste a su oponente.

Eso se tradujo en más ocasiones, pero Mati seguía inconmensurable y parando todos los lanzamientos que recibía. Le dio igual que fuesen a bocajarro, que desde lejos, él siempre estaba atento para mantener a su equipo por delante. Sus compañeros lo agradecieron, ya que necesitaban ese esfuerzo y la energía de A Malata para aguantar.

Ellos respondieron, pero una contra muy bien llevada por Rosental acabó con el empate, obra de un Diego Sancho que hizo un escorzo para poder marcar ese gol. Con sólo cuatro minutos por jugarse, los dos equipos hicieron acopio de las pocas fuerzas que les quedaban para conseguir ese triunfo tan importante para su gran objetivo.

O Parrulo lo intentó hasta en dos ocasiones por medio de Novoa, que se topó con un Gus inmenso para alivio de los suyos. El Peñíscola hizo lo propio con Elías, pero su disparo se marchó fuera. Antes del final, Gonzalo estrelló un balón a la madera, pero cogió su propio rechace y forzó una falta peligrosa, con apenas cuatro segundos por jugarse. Diogo asumió la responsabilidad de lanzarla y no falló. Anotó el 2-1 para asegurar el triunfo parrulo.