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O Parrulo Ferrol

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: "Es una victoria muy merecida e importantísima"

El técnico catalán se mostró orgulloso de sus jugadores e indicó que "después de mucho tiempo, la moneda, en los últimos segundos, cayó de nuestro lado"

Iago Couce
Iago Couce
19/04/2026 18:17
Gerard Casas, durante el encuentro ante el Peñíscola
Gerard Casas, durante el encuentro ante el Peñíscola
Jorge Meis
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“Es una victoria muy importante y merecido, sobre todo por el trabajo de los jugadores durante las últimas semanas y por el apoyo que recibimos de la afición”, así habló Gerard Casas después de que los suyos superasen a un aguerrido Peñíscola y prácticamente se asegurasen la permanencia. 

Con todo, el técnico, aunque celebró más efusivamente este triunfo, indicó que “todavía no es matemático porque quedan quince puntos en juego y Alzira nos puede ganar de seis goles y remontarnos el 'average', pero ya está casi hecho”. Y es que estos tres puntos llegaron tras un partido en el que O Parrulo no empezó “bien. Hemos hecho una malísima primera parte, hasta el punto de que en el minuto dos pensé en pedir un tiempo muerto. De hecho, Mati nos salva y también Caio, con sus dos paradas en los diez metros. En la media parte hicimos un 'reset' muy grande, incidimos en tres cosas y nos fue mejor”, valoró. 

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Entre esos ajustes estaba el buscar más a los pívots, algo que resultó clave puesto que Gonzalo Santa Cruz “hizo una gran acción provocando esa sexta falta y Diogo, con su sangre fría, puso el 2-1. Hoy –por ayer– o la moneda, en los últimos segundos cayó de nuestro lado”, indicó. Por último, Gerard aseguró que "ahora hay que olvidarse del descenso y luchar y soñar por estar lo más arriba que podamos”. 

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