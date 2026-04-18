O Parrulo Ferrol sobrevuela la salvación matemática ante el Servigroup Peñíscola

Malaguti y Diogo celebran uno de los goles marcados por el brasileño Daniel Alexandre

O Parrulo vuelve a ponerse el traje de piloto después de un nuevo parón por los compromisos internacionales de las selecciones. Unas escalas en las que en las que Santa Cruz, Novoa, Vukmir y Dias bajaron del avión ferrolano para subirse al de sus respectivos combinados y ya están de vuelta con sus compañeros para facturar hacia una nueva victoria.

Un retorno un tanto anómalo para la plantilla de Gerard Casas jugando en un horario poco habitual como es el domingo a las 13.00 horas en A Malata, con el Servigroup Peñíscola como compañero de asiento en un viaje en el que, si otros resultados son favorables, O Parrulo podría celebrar la permanencia matemática a falta de cinco partidos. “Cada punto es importante, en cada duelo nos jugamos muchísimo y los de este domingo van a ser decisivos. Tenemos que afrontar todos los partidos así”, señalaba Gerard Casas, subrayando de nuevo que cada nuevo duelo, en casa o fuera, “es una final.

Una recta final en la que los ferrolanos cuentan con una virtual salvación y en la que se podría dar la sorpresa de entrar en un playoff que no entraba en planes iniciales. SI bien el técnico catalán, con los pies en el suelo, es realista a este respecto señalando que “estamos a cuatro puntos y es dificilísimo, con el 'golaverage' perdido y un calendario muy complicado”, apuntaba con, tras este duelo, Noia y Barça en casa y Palma, Cartagena y Alzira fuera.

Así que Casas no hace innecesarias piruetas en en aire, buscando sólo aterrizar en la casilla de la salvación final. “Vamos a intentar ganar el domingo, darlo todo y luego semana a semana, ya veremos dónde nos encontramos”, añadía.

Afición

Un primer paso en el que entrará en liza un Morgato que ha ido ganando presencia en este O Parrulo y en los planes de Casas. El brasileño es consciente de la dificultad del duelo ante un perseguidor como el Peñíscola, un reto que afronta, eso sí “orgullosos” al contar ya con 30 puntos en su casillero y con opciones de pelear por algo más en esta recta final.

“Seguiremos luchando para pelear por el playoff”, añadía el jugador. Un futbolista que ha notado tanto el cambio de nivel de Segunda a Primera como su propia mejoría y a de su equipo. Ahora, esta se tiene que plasmar en forma de victorias, por lo que el Peñíscola se tendrá que abrochar muy bien el cinturón de seguridad en A Malata para evitar grandes daños en el aterrizaje ferrolano.