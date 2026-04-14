O Parrulo Ferrol visita el CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira
Turbi, Caio César y Ángel Padín fueron los encargados de sorprender al alumnado del colegio
O Parrulo Ferrol, encabezado por Turbi, Caio César y el preparador físico Ángel Padín sorprendieron al alumnado del CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira con su presencia. Tanto los jugadores como el miembro del cuerpo técnico vivieron un día muy intenso, primero siendo entrevistados en la radio escolar, justo después de conocer y saludar a los estudiantes de Educación Infantil. Posteriormente, acudieron al salón de actos, donde contestaron a todas la preguntas que les hicieron. Además, al final de la visita, animaron a todos a acudir este domingo a A Malata.