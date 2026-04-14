Los internacionales parrulos regresan en un gran momento

Gonzalo Santa Cruz debutó con gol con la ­selección española absoluta RFEF

El parón de selecciones que vivió el fútbol sala no le pudo sentar mejor a los tres jugadores de O Parrulo Ferrol que fueron convocados con sus respectivas selecciones. Tanto David Novoa como Gonzalo Santa Cruz, con España, y Bruno Dias, con Brasil, disfrutaron al máximo y lograron grandes cosas.

En cuanto a los dos españoles, disputaron dos encuentros amistosos frente a la selección de Finlandia, que se saldaron con un empate (2-2)y una victoria (2-9). En esos duelos, Novoa siguió demostrando que se un jugador de otro nivel, al sumar dos goles y dejar muchas jugadas mágicas, además de seguir acumulando partidos con su país tras haber conquistado la Eurocopa. Gonzalo, por su parte, no sólo se estrenó en una convocatoria, sino que también debutó y lo hizo anotando un gol, en el segundo de los partidos, que se saldó con el triunfo nacional. Sin duda, una gran manera de cerrar esta doble llamada que será historia de O Parrulo.

Al mismo tiempo, pero a mucha más distancia, Bruno Dias acudió con el combinado brasileño sub 20 para disputar la final de la Conmebol Evolution League frente a Argentina. En el primer encuentro de esta competición, el ala-cierre anotó un gol y lideró a su equipo a la victoria frente a Argentina (2-4), mientras que en el segundo, aunque no pudo anotar ni ganar, le sirvió para conquistar el título, el segundo que sumó en quince días tras la Copa Galicia que consiguió ante el Noia. Ahora, los tres regresaron a Ferrol para prolongar ese buen momento con O Parrulo en el duelo frente al Servigroup Peñíscola, previsto para el domingo.