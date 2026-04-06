Los parrulos Novoa, Santa Cruz, Vukmir y Dias preparan ya los duelos internacionales

Santa Cruz y Novoa, en su llegada a Las Rozas Cedida

O Parrulo no pudo completar, en lo que a resultados se refiere, ante el Movistar Estudiantes su semana fantástica. Si bien la entidad de A Malata vive estos días otras fechas muy señaladas, ya que el club de la ciudad naval ve cómo cuatro de sus integrantes formarán con sus respectivas selecciones.

El campeón europeo Novoa y el recién llegado al combinado sénior Gonzalo Santa Cruz se encuentran desde el lunes concentrados con España en Las Rozas, Madrid, en la primera etapa de su preparación para sus compromisos ante Finlandia el viernes y el sábado en la localidad de Nokia. Tras su primer entrenamiento, el martes llevarán a cabo una doble sesión y mañana pondrán rumbo a Tampere, en donde trabajarán hasta la disputa de los encuentros. Se trata de los primeros choques tras la celebrada consecución de la Eurocopa y, asimismo, los últimos de este año.

Además, Niko Vukmir también estará con la selección absoluta de Croacia –bronce en el torneo continental–, en su caso con un duelo amistoso ante Alemania en Hamburgo, previamente el equipo será recibido por el presidente croata, Milanovic. Por su parte, el sub 21 brasileño Bruno Dias jugará la final de la Conmebol Evolution League ante Argentina.