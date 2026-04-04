O Parrulo Ferrol se queda al borde de la semana fantástica

Novoa intenta escaparse de un rival CEDIDA

A punto estuvo O Parrulo Ferrol de completar una semana fantástica. Tras garantizar su continuidad en Primera con la victoria sobre el Manzanares y convertirse en el rey del fútbol sala gallego al derrotar al Noia Portus Apostoli en la final de la Copa Xunta, el equipo ferrolano tenía la oportunidad de redondear la faena en el partido que lo enfrentó al Movistar Inter. Y, después de ir en ventaja durante muchos minutos, solo la calidad individual de rival le hizo quedarse sin puntos.

Fue el Movistar Inter el que acaparó la posesión desde el primer minuto, pero sin apenas ser capaz de superar el entramado defensivo de su rival. Además, cuando lo hacía se topó con un portero Caio César que desbarató todas las ocasiones del rival con paradas más o menos meritorias. Eso sí, apenas hubo noticias del equipo ferrolano en la faceta ofensiva más allá de un par de apariciones de Malaguti o Penezio que no llegaron a suponer peligro verdadero.

Los minutos fueron pasando sin que sobre la cancha se viesen demasiadas cosas. De hecho, en vez de que el ritmo fuese aumentando, por momentos fue a menos, así que la principal preocupación fueron las falta que se fueron acumulando en el casillero local y que terminarían siendo claves justo antes del intermedio. Así que, a menos de dos minutos para el descanso, dos acciones casi consecutivas de la escuadra local supusieron su quinta y sexta falta, lo que permitió a la escuadra de la ciudad naval disponer de un doble penalti que Diogo convirtió un gol.

Quedaba poco más de un minuto para el final del primer acto y, aunque el tanto provocó una reacción inmediata de la escuadra madrileña que tuvo la ocasión de empatar –también O Parrulo dispuso de una ocasión, si acaso más clara, para ampliar su ventaja con un tiro casi sobre le línea de gol de Iván Rumbo–. Pero ni uno ni otro acertaron y el marcador se quedó con la mínima ventaja para la escuadra visitante.

La desventaja en la que estaba llevó al Movistar Inter a salir en tromba en la segunda parte en busca de, al menos, recuperar el empate. Pero, a pesar de seguir controlando la posesión y circular la pelota a mucha más velocidad de lo que lo había hecho en la primera parte, sus ocasiones no conllevaron el peligro suficientes como para poner en apuros a su rival. Y, al contrario, cada vez que O Parrulo Ferrol se acercó a la meta contraria lo hizo con mucho peligro, como se vio con una ocasión de Malaguti

A medida que iban pasando los minutos, el dominio de la escuadra local era más intenso. Y tanto fue el cántaro a la fuente que en una ocasión, que no fue la más clara de las que tuvo en este segundo acto, el Movistar Inter logró el empate gracias al remate solo de Cecilio tras el rechace del portero Caio César tras un disparo de los locales después de una acción a balón parado.

Una vez conseguido el empate, el Movistar Inter bajó las revoluciones a su juego y eso lo aprovechó O Parrulo para tomar el control de la situación y, sobre todo, forzar que su rival tuviese que cometer unas faltas que le hicieron llegar a las seis cuando aún quedaban más de seis minutos para el final. Pero ahí Diogo no acertó con su lanzamiento, de manera casi inmediata el cuadro local se puso por delante y al poco el conjunto de la ciudad naval consiguió el empate.

Quedaban más de cinco minutos de idas y venidas a las porterías, ocasiones para las dos escuadras... pero que se decidió con una acción de calidad en la que Mínguez superó a su rival y disparó a la escuadra para que los tres puntos se quedasen en casa, aunque su rival lo intentó hasta el final.