O Parrulo Ferrol busca su cuarta Copa Galicia

Iván Rumbo espera dedicarle el triunfo en la Copa Galicia a su afición Daniel Alexandre

Casi sin tiempo para celebrar el gran logro conseguido la semana pasada, O Parrulo Ferrol afronta otro partido emocionante. Uno que le puede otorgar un título, una Copa Galicia que aspira a ganar por cuarta vez en su historia tras las cosechadas en las temporadas 2004/05, 2014/15 y 2018/19. Para ello deberá superar a un Noia Portus Apóstoli, que encadena cuatro entorchados (20.30 horas, en el Municipal dos Deportes de Pontevedra).

Sin duda, este encuentro supondrá una fiesta para el fútbol sala gallego, ya que ambos equipos se encuentran en la máxima categoría nacional y confían en ofrecer su máximo, a pesar de que vienen de un gran esfuerzo el pasado fin de semana y les aguarda otro el sábado, ya que los ferrolanos se miden al Movistar Inter y los noieses al Barça. Con todo, eso poco importa puesto que hay un título en juego que todos los jugadores, especialmente los gallegos, quieren ganar.

En este sentido, el capitán parrulo, Iván Rumbo, indicó que “el equipo está con mucho ánimo después de la victoria del domingo, que para nuestra confianza nuestra nos vino muy bien. Estamos muy ilusionados con la final porque es un título que queremos ganar”, al tiempo que añadió que “lo hablamos mucho con el míster, que queremos hacer que sea un partido muy bonito porque esto tiene que ser una fiesta para todos”. Esas palabras las recogió un Gerard Casas que “aunque tengan las piernas cansadas y pesadas, la victoria ante Manzanares, como dijo el ‘capi’, ayuda mucho”.

Asimismo, este encuentro no solo será una fiesta para el fútbol sala gallego, en la que se enfrentarán los dos mejores equipos, sino que para el técnico catalán es también muy especial pues es su primera final autonómica con O Parrulo, algo que “me hace ilusión. Tanto para los gallegos como para lo catalanes como yo, poder ganar la copa de tu comunidad autónoma es muy bonito. Ya lo habíamos hablado en agosto, que era un muy buena oportunidad para ganar un título y vamos a por todas”.

Reencuentro

La final, además, supondrá un doble reencuentro para O Parrulo y Noia. Lo primero es que en el choque de liga, en la que los ferrolanos se jugaban su pase a la Copa de España, pero las cosas no salieron como esperaban y acabaron disputando “uno de los peores partidos. Jugamos con una presión que no nos tocaba. Por eso, para preparar este partido usamos bastantes cortes de ese encuentro para hacerlo mejor. La idea es intentar tener la mejor versión posible de nosotros mismos y ojalá que nos sirva para ganar la final”, apuntó Gerard Casas.

Lo segundo es porque ambos conjuntos se vuelven a citar en un duelo por el título autonómico. El capitán parrulo, que ya estaba en el equipo, se acordó de ese día y confesó que “durante la presentación hablé con Pazos y le dije que esta vez nos tocaba a nosotros, que ellos ya habían ganado mucho últimamente” Y eso es lo que pretenden hacer ellos hoy, superar a su rival para sumar un nuevo título y dedicárselo a una afición que acudirá en masa hasta Pontevedra.

En concreto, más de 200 personas se presentarán en el pabellón, algo que Rumbo y Casas agradecieron profundamente. Primero, el capitán señaló que “llevan dos años disfrutando mucho con nosotros y nos hace mucha falta ver su apoyo desde la grada porque en los momentos que pasamos dificultad aquí en A Malata nos echan muchísimo esa mano que necesitamos y ojalá disfruten y entre todos podamos levantar esa copa y celebrarlo juntos”.

El técnico, por su parte, agregó que “tenemos que darles las gracias por adelantado y ojalá podamos regalarles una victoria. Sé qué nos van a ayudar, ya nos vinieron a apoyar muchos a Lugo un miércoles a las nueve de la noche en semifinales que fue una muy buena sorpresa. Cada partido que jugamos en casa la verdad es que son un apoyo gigante. Ojalá que nosotros hagamos nuestro trabajo y que juntos podamos celebrar un título”, finalizó el técnico.