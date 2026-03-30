Un O Parrulo Ferrol con licencia para soñar

Malaguti y Diogo celebran uno de los goles marcados por el brasileño Daniel Alexandre

“Hoy –por el pasado domingo– ha pasado una cosa muy gorda y es que O Parrulo ha conseguido el objetivo de los 30 puntos. Faltando siete jornadas. Creo que somos el club con menos presupuesto de la Liga. Hemos sufrido muchísimo y quiero felicitar a mis jugadores, al club, al cuerpo técnico y agradecer a la pedazo de afición que tenemos por la ayuda y el apoyo”, así de eufórico se mostró Gerard Casas después de superar al Quesos Hidalgo Manzanares.

Y es que el técnico catalán venía avisando desde hacía mucho tiempo que ese era el primer gran objetivo del club, conseguir esas treinta unidades en su casillero para prácticamente alcanzar una salvación que parecía resistirse. No por demérito del equipo, sino por falta de suerte. De hecho, el propio entrenador lo reconoció, indicando que “llevábamos semanas sufriendo, mereciendo más, pero no ganábamos. Tenía claro que era el día en el que lo íbamos a conseguir. Juntos con la afición y bajando el culo, anteponiéndonos a situaciones que no podíamos controlar, lo hemos conseguido. Estoy muy feliz y orgulloso por todo el mundo”.

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No es para menos, pues el haber superado esa barrera y hacerlo en casa supuso una liberación para todos puesto que nadie apostaba por ellos, más que ellos mismos y una afición incansable que “es el motivo de nuestra alegría y la energía que tenemos en el día a día. Habíamos hecho muy buenos partidos en casa, pero conseguimos más puntos fuera. Incluso jugando mejor fútbol. Creo que celebrar la consecución de los 30 puntos con la afición es el mejor escenario posible”.

Sin duda lo fue porque A Malata vibró con ellos durante los cuarenta minutos. No dejó de animar durante todo el encuentro para que los suyos lo diesen todo y sumasen esa victoria que sabe tan bien, justo antes de la final de una Copa Galicia a la que llegan cansados, pero con la sensación de haber dado un paso muy importante en la meta del club, lo que a partir de ahora les va a hacer soñar.

Una familia

Otra de esas claves para poder hacerlo es el espíritu que tiene O Parrulo. Son una familia y van a muerte. Ante el Manzanares “hubo jugadores que no estuvieron en pista ni un segundo y celebraron las defensas de pie y animaron todo el rato. Los doce jugadores entrenaron muy bien y era muy difícil que no jugasen todos. Hemos tenido que dejar gente fuera que estaba preparada. Y aún mereciendo jugar y no jugando, se les podía ver gritando, animando y estando juntos. Eso habla de lo bien que trabajan y del buen ambiente que hay”, indicó un Gerard Casas, que no hizo más que agradecer el trabajo de los suyos, a los que les seguirá exigiendo pues no quiere que pase lo mismo que al final de la primera vuelta.

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Esa en la que coquetearon con la Copa de España, pero que “nos vino mal. De verdad pensaba que hablar de esa posibilidad era un error y así fue porque fuimos a Noia y seguramente jugamos el peor partido de la temporada. Pero este equipo siguió trabajando, vino con buena cara a los entrenamientos, lo dieron todo y eso fue lo que nos ayuda a competir y sacar puntos”. Este miércoles tendrá, tanto él como sus pupilos, la oportunidad de sacarse esa espina clavada y conquistar la Copa Galicia ante el Noia y así cerrar un círculo. Esa es la siguiente gran meta del club porque “una vez conseguidos estos treinta puntos, toca seguir disfrutando, soñar y jugar cada partido como si no hubiera mañana, que es la única manera que tenemos de sumar. Y ya veremos dónde nos encontramos en la última jornada”.

Muchos esperan que soñando con disputar el playoff y habiendo ganado el certamen autonómico. Gerard también espera que así sea porque nadie puede saber el enorme sacrifico que han puesto todos los integrantes del equipo para cosechar todos estos grandes resultados que se están dando. Ahora hay que dar un último apretón y como dijo él, soñar con cosas más grandes porque seguro que llegarán.