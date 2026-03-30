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O Parrulo Ferrol

Novoa y Santa Cruz están en la lista definitiva de España

Es la primera vez en la historia que dos jugadores de O Parrulo acuden con la selección absoluta

Iago Couce
Iago Couce
30/03/2026 13:11
Gonzalo Santa Cruz, durante el pasado encuentro ante el Manzanares
Gonzalo Santa Cruz, durante el pasado encuentro ante el Manzanares
Daniel Alexandre
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Lo estaban mereciendo desde hacía mucho tiempo y por fin se ha podido cumplir. Tanto David Novoa como Gonzalo Santa Cruz compartirán vestuario en la selección española. Así lo confirmó tanto la Federación como O Parrulo Ferrol, que sacó pecho de sus dos jugadores, ya que es la primera vez que dos de sus integrantes acuden a la vez con el combinado nacional absoluto.

Para Novoa, esta llamada supone una continuación de la confianza que tiene Jesús Velasco en él. El jugador nacido en Benavente fue un fijo desde el pasado mes de octubre, cuando debutó frente a Marruecos, tanto en las convocatorias previas a la Eurocopa como en el propio trofeo, que terminó alzando tras vencer a Portugal para sumar el octavo entorchado continental. Sin duda, esta es una oportunidad para seguir creciendo como deportista.

En el caso de Santa Cruz, esta será su primera llamada para el combinado absoluto, después de haber pasado por los combinados sub 19 y sub 21, con el que jugó el paso mes de diciembre. Su nombre ya había sonado para la Euro, pero finalmente no pasó el corte definitivo. Eso provocó que el joven herculino siguiese trabajando más fuerte para lograr ese objetivo.

Ahora, los dos han hecho historia para O Parrulo Ferrol. Ambos se desplazarán hasta Las Rozas el 6 de abril, para realizar tres sesiones de entrenamientos antes de viajar a Finlandia para disputar sus últimos amistosos de la presente temporada.

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