O Parrulo Ferrol se queda con el ramo, el triunfo y (casi) la salvación

Los ferrolanos, celebrando un gol Daniel Alexandre

Las ganas con las que Gerard Casas regresó al banquillo de A Malata se notaron en el empuje con el que los suyos se presentaron delante de su afición en este Domingo de Ramos. Una tarde soleada también en el juego desplegado por los alados ante una afición que vio cómo los suyos, sin duda, salían a procesionar hacia la victoria en casa.

Un rival, un Quesos Hidalgo Manzanares que impuso su ley en los primeros minutos, si bien las ocasiones llegaban por parte de un O Parrulo que salió a picar y rematar a su presa. Con peligro en forma de faltas ensayadas, los de Casas rondaban la diana. Y esta llegó, como no podía ser de otra manera, en las botas del pichichi, de Diogol. Una genialidad de Novoa para que otro truco del brasileño terminase en la meta Antonio Navarro, con un tiro casi imposible desde la línea de fondo.

Era el minuto 3 y tras esta jugada cocinada a fuego lento con el de Benavente de chef, O Parrulo encerraba a los de Ciudad Real con una presión propia de quien considera que merece mucho más que los últimos resultados en su casillero. Un aturdido Manzanares despertaba con mucho peligro por momentos, pero ahí estaba el pulpo Starna o las piernas de sus compañeros para evitar el empate visitante. Diogo lo volvía a intentar, el Manzanares subía líneas y el portero parrulo hacía lo que mejor sabe hacer, sacar manos y piernas imposibles.

Un robo de Rumbo a punto estuvo de finalizar con una nueva diana de Diogo, en una jugada casi calcada a la del gol. Sin embargo, fue el Quesos Hidalgo Manzanares el que, aprovechando un tropezón del brasileño, Diego de Robles hacía el 1-1. Ni tiempo de celebrarlo tuvo el equipo de Ciudad Real, ya que en la siguiente jugada Novoa volvió a deslumbrar. El Manzanares se quedó ciego con la picada del internacional para superar al portero y hacer el 2-1 ante el regocijo de la afición. Revisión superada y vuelta al ataque.

Unas embestidas con Novoa como capitán del ejército blanco, el de Benavente vio cómo un rival cortaba una clara ocasión en solitario. Con el internacional en el suelo, y equipo y grada protestando una posible falta, Jhoy aprovechó este río revuelto para hacer el 3-1 raso desde la frontal. Habían transcurrido poco más de diez minutos y el encuentro entró en una fase más bronca. Los ferrolanos se pusieron la armadura defensiva y el Manzanares hizo lo propio con el traje de atacante.

Eran los visitantes los que lo intentaban con más ahínco en esta nueva etapa del partido con A Malata conteniendo la respiración con un balón de Khalid que dio en el palo. Y entre la madera y Starna el marcador no se movió. Tampoco lo hizo cuando, tras una amarilla a Jhoy, O Parrulo llegó a las seis faltas. Movió ficha Gerard, saliendo el general Caio César para tapar a la perfección el tiro de Humberto en su doble penalti a falta de 25 segundos para el final de la primera parte. Una jugada en la que un duro golpe entre Rumbo y Khalid inquietó durante unos minutos al pabellón ferrolano, quedándose en un susto.

En el inicio del segundo tiempo, los ferrolanos querían asentar el camino hacia el triunfo y Jhoy y Malaguti fueron allanando el terreno para que, de nuevo, Diogo hiciese de las suyas. En esta ocasión tras un robo en media pista, el brasileño se fue solo en carrera para conseguir el 4-1 en el minuto 22. Otro buen comienzo que dio paso a un auténtico correcalles en la pista de A Malata.

Con cierto desorden tanto en locales como en las filas visitantes, el capitán Iván Rumbo pedía calma, al mismo tiempo que Orzáez se disponía a lanzar una falta que lograba parar Navarro. No lo consiguió Starna, como el mismo señalaba, por falta de visibilidad, en el lanzamiento de Alonso poco después.

Era el 4-2 y aquí llegaron los momentos de asfixia para O Parrulo, que respiraba por momentos con ocasiones a balón parado y con Rumbo protagonizando sendas contras. Un casi recién entrado Barbosa sorprendió y enmudeció a A Malata con el 4-3 con un acertado tiro a la media vuelta. Vukmir quería poner de nuevo más distancia en el marcador y a punto estuvo de conseguirlo primero en un lanzamiento de falta y en su posterior rechace.

Y si hacía falta otro giro de guion en este turbio encuentro, con Novoa fuera de juego momentáneamente por una falta, Rumbo vio su segunda amarilla. En inferioridad durante dos minutos, los parrulos que quedaron entonces en pista se multiplicaron. Sus alas crecieron y, ni con juego de cinco visitante, se amilanaron.

Cada balón salvado era una fiesta. Orzaéz pedía a la grada suplir esa ausencia y así lo hicieron para superar con nota este mal trago. Un último minuto con cinco faltas en ambos bandos y con el Manzanares buscando las vías de agua en el casco parrulo con portero-jugador. O Parrulo sorteó con maestría estas aguas bravas en las que se había convertido el encuentro, arañando segundo hasta el término de un partido en el que, finalmente, el ramo se lo quedaron los ferrolanos. Y también unos tres puntos que, prácticamente, le dan la salvación de los del retornado Casas.