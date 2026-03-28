Ofrenda de O Parrulo y regreso de Casas ante Quesos Hidalgo Manzanares

El grupo local viene de sumar cuatro empates y una derrota Jorge Meis

La ofrenda para O Parrulo Ferrol llega el domingo en forma de regreso. De retorno de su técnico Gerard Casas al banquillo de A Malata en la competición liguera con motivo del encuentro que la formación de la ciudad naval y el Quesos El Hidalgo Manzanares –17.00 horas– disputan en la pista ferrolana. Vuelve el preparador catalán a dirigir a los suyos a ras de parqué y vuelve la competición a Ferrol y lo hace por todo lo alto, ante una formación ciudadrealeña, que “es un equipazo”, como confesó sin filtros el técnico del conjunto ferrolano pocas horas antes de su reestreno.

El conjunto "alado" tiene una tarea difícil en la tarde del domingo en casa, ya que si bien sumando, hace cinco jornadas que no lo hace de tres, cosechando cuatro empates y una agridulce derrota frente al líder de la competición, ElPozo Murcia, en su último encuentro disputado. Un punto a punto que si bien hace que los ferrolanos estén más cerca de la permanencia, conseguirlo por la vía más rápida sería todo un alivio. “Ahora toca competir en casa e intentar conseguir la salvación lo antes posible”, señalaba el preparador del conjunto local.

Un Casas que aparca finalmente su “penitencia” y vuelve al barro. “La sensación desde fuera es de impotencia a veces, un poco de sentimiento de fallar a los jugadores y no estar ahí para ayudar”, señala el catalán. Con el castigo cumplido, su objetivo es plantar cara a un grupo de Ciudad Real con un juego “alegre, divertido y rápido. Van cuartos, para algunos por sorpresa, pero la verdad es que es muy buen equipo”, apunta Casas alabando a su rival, un conjunto “muy valiente, tanto en ataque como en defensa”.

Un rival duro, al que ya sufrió en la primera vuelta con un apretado 4-3, y ante el que, sin duda, O Parrulo tiene que verse “muy bien mentalmente y que todos los minutos en pista sean buenos, que tomemos buenas decisiones y a la vez ser nosotros mismos para conseguir los tres puntos”. Una identidad que aflora especialmente en A Malata –aunque a domicilio llegasen incluso más puntos– y que asimismo espera que regrese al igual que él al banquillo ferrolano. “Nosotros tenemos que tener confianza con nuestra afición y salir a por la victoria”, subrayaba el entrenador preparándose para su reencuentro.

Y con esa seguridad entrarán en liza, con esos 30 punto a tiro de piedra –tiene 27–. “Es una oportunidad difícil”, señalaba Casas, pero real. Y, además, de poder hacerlo delante de su afición y celebrar esa virtual permanencia en casa. Puede ser así un domingo de “doble fiesta, ojalá”, apunta Casas. “La Semana Santa en Ferrol es importante y si nos podemos sumar a un día especial y que haya doble celebración, mejor”, sentenciaba el entrenador en unos días en los que, además, su formación viene de meterse en una final de Copa Galicia que disputarán este miércoles.