Caio César, portero de O Parrulo Ferrol: “Siempre estoy a disposición del club”

Caio César, en acción ante ElPozo Pascu Méndez

Una de las cosas que más especial hace a O Parrulo Ferrol es el buen ambiente que reina dentro del club. Todos los integrantes, ya sean jugadores, entrenadores o directivos, forman parte de una familia y siempre quieren lo mejor para los suyos, aunque eso implique tener que sacrificarse en algunas cosas para que les beneficien a los demás. A pesar de llevar poco tiempo en el conjunto de la ciudad naval, Caio César también ha abrazado esa filosofía, pues sabe que es lo mejor para que tanto él como para la entidad.

De hecho, el brasileño, aunque empezó siendo suplente de Mati Starna, algo que no le importa porque “yo estoy siempre a disposición del equipo para jugar un partido en cualquier ocasión y en cualquier momento”. Ese espíritu y su trabajo constante, le sirvió para ganarse la confianza de Gerard Casas y Pol Cuairán, que decidieron alinearlo frente a ElPozo Murcia Costa Cálida y en la primera mitad frente al Lugo Sala. Respecto al encuentro frente al cuadro murciano, Caio tuvo una grandísima actuación en general, aunque también cometió algún pequeño error.

Con todo, a pesar de su esfuerzo no logró que su equipo se hiciese con la victoria, algo que sí que puedo hacer ante el conjunto lucense. De hecho, eso contribuyó a que los suyos se clasificasen para la final de la Copa Galicia, una situación que “nos da mucha confianza, no sólo para este partido sino para todo lo que viene. Siempre está bien vencer y conseguir estar en una final para poder levantar un título. Eso es muy importante porque ayuda mucho”, recalcó el meta.

Gran compañerismo

Pero no sólo refuerza su confianza en su juego, sino que también sirve para fortalecer vínculos con todos sus compañeros, especialmente con su rival de posición, un Mati Starna que estaba siendo uno de los hombres más destacados de O Parrulo durante la liga gracias a sus paradas milagrosas. A pesar de perder su puesto de manera momentánea, el argentino está ayudando en todo lo que puede al de Recife puesto que esa competición provoca que ambos crezcan y eso beneficia al equipo.

Respecto a esto, Caio César indicó que “Mati es un gran compañero. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos en las selecciones de base de Argentina y Brasil. Nos ayudamos y competimos para ser mejores”. Asimismo, el portero también habló sobre el crucial duelo que afronta O Parrulo este domingo frente al Quesos El Hidalgo Manzanares, que ocupa la cuarta posición de la clasificación, a solo un punto de la tercera.

No será un encuentro fácil para el conjunto de la ciudad naval, pero lucharán para conseguir la victoria y así estar un paso más cerca de conseguir la salvación. En este sentido, apuntó que “sabemos de la calidad que tiene Manzanares, pero también sabemos de la fuerza que tenemos nosotros en A Malata, que es mucha. Esperamos vencer en casa para asegurar lo más pronto posible nuestra presencia otro año más en Primera División”.

Para contribuir a esto, también reclamó el apoyo de la afición en ese día tan especial, el Domingo de Ramos, ya que “es muy bueno jugar con ellos. Todos sabemos que nos dan mucho, que tienen mucha importancia para nosotros y esperamos poder dedicarles la victoria”, finalizó un Caio César que espera seguir creciendo en este partido.